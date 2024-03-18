США разработали альтернативу поставок ракет для ПВО Украины, — генерал-майор запаса СБУ (видео)

В случае критической ситуации Украина получит необходимое вооружение, но это может быть меньшее количество ракет к соответствующим системам, чем сейчас, как считает бывший заместитель Председателя СБ Украины Виктор Ягун.

В сентябре 2023 года, когда ситуация с поставками оружия в Украину ухудшилась, США разработали несколько схем возможных вариантов замены ракет с американских складов и предприятий. Подробности сообщил в эфире телеканала "Прямий" генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, бывший заместитель Председателя СБ Украины.

Он рассказал, что с Японией была договоренность о такой поставке. Страна имеет лицензию на производство соответствующих ракет. По его мнению, в случае критической ситуации, учитывая этот механизм, Украина получит необходимое вооружение.

"Возможно не в том количестве, в котором нужно, но они будут у нас", — пояснил Ягун.

Бывший заместитель главы СБ Украины назвал поставки оружия серьезным вопросом. Он вспомнил опыт Израиля, когда во время нападения на страну террористической группировки ХАМАС, не хватало ракет к системам ПВО.

"Истощение систем ПВО это достаточно проблематичная вещь. Я надеюсь, что и наша власть, и наши союзники поймут, что дня нас это критично", — добавил Виктор Ягун.

ПВО Украины и ее вероятное истощение

Британская газета The Telegraph 16 марта сообщила о том, что Украина столкнулась с серьезным кризисом боеприпасов, а ракеты для системы противовоздушной обороны могут закончиться уже к концу месяца. В ряде публикаций эксперты выразили обеспокоенность тем, что украинцы теряют способность защититься от ракетных ударов и нападений беспилотников российских оккупантов, как те, что произошли в пятницу, 15 марта, в Одессе, где в результате атаки были убиты 20 человек.

Напомним, 18 марта, как сообщило издание, президент Румынии дал согласие на перевозку по территории страны дальнобойного оружия для Украины. В письме руководитель государства сообщил представителям парламента о том, что согласовал транзит в Украину переданного Финляндией оборудования и обучение около 50 украинских военных.