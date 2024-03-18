Задымление не помогло: ВСУ применили Javelin и уничтожили колонну россиян в Запорожской области (видео)

Задымление во время движения танков и БМП, как предполагали захватчики, должно было помочь спрятаться от воинов Вооруженных сил Украины.

Украинские военные успешно применили ПТРК Javelin против российских оккупантов. В Telegram-канале Сил обороны юга Украины сообщили подробности.

Украинские защитники уничтожили колонну из одного танка и трех российских БМП. Задымление, как предполагали захватчики, должно было помочь укрыться от воинов Вооруженных сил Украины.

"Джавелин — это мощное оружие, особенно в руках наших бойцов", — говорится в сообщении.

В итоге от конкретных противотанковых комплексов это не спасло. Ликвидация техники РФ состоялась на территории Запорожской области.

Бои на фронте в марте

Бойцы 47-й бригады "Магура" разбили вражеский штурм 14 марта. Противотанкисты, артиллеристы и экипаж M2 Bradley уничтожили 3 российских БТР. При этом некоторые из российских оккупантов пробыли на войне только 9 дней. На Авдеевском направлении российские войска действовали в составе трех бронетранспортеров и живой силы.

ССО в Херсонской области "хирургически" уничтожили оборудование для FPV-дронов оккупантов. Захватчики складывали имущество в одном из зданий. Бойцы Сил специальных операций атаковали оборудование оккупантов через окно.

Также российский "Панцирь" пытался защитить новейший С-400 от HIMARS ВСУ, но тщетно. Вражеская ПВО сбила несколько украинских ракет, однако по меньшей мере две из них успешно прорвались и взорвались недалеко от пусковой установки.

Напомним, 18 марта генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что США разработали альтернативу поставки ракет для ПВО Украины. В случае критической ситуации Украина получит необходимое вооружение, но это может быть меньшее количество ракет к соответствующим системам, чем сейчас.