"Мы должны готовиться к войне": Мишель призвал Европу перейти в режим "военной экономики"

Глава Евросовета считает, что Россия не остановится на Украине. А Европа, убежден Мишель, должна уметь говорить не только на языке дипломатии, но и на языке силы.

Европейский Союз стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны. Если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими. Об этом в своей колонке для французского издания La Libre написал председатель Европейского Совета Шарль Мишель в понедельник, 18 марта.

"Мы должны подготовиться в плане обороны и переходить в режим "военной экономики", — написал Мишель.

По его словам, через два года после начала полномасштабной войны понятно, что Россия не остановится на Украине, так же как десять лет назад не остановилась на Крыму.

"Россия представляет серьезную военную угрозу для нашего европейского континента и для глобальной безопасности. Если мы не отреагируем должным образом на уровне ЕС и не предоставим достаточно помощи Украине, чтобы остановить Россию, то мы будем следующими", — считает председатель Евросовета.

Мишель пишет, что Европа больше не может полагаться на других или зависеть от избирательных процессов в Соединенных Штатах или где-либо еще.

Председатель Евросовета заявил, что европейская оборонная промышленность увеличила свою производственную мощность на 50% с начала войны. Он пообещал удвоить производство боеприпасов до более чем 2 млн патронов в год.

В то же время Мишель обращает внимание на то, что кремлевская пропаганда в Европе пытается убедить людей, что война в Украине их не касается, а лишь отягощает бюджеты.

"Это откровенная ложь. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы помочь Украине и укрепить нашу европейскую оборону. Мы должны уметь говорить не только на языке дипломатии, но и на языке силы", — заверил европейский политик.

Он напомнил, что в 2024 году Россия потратит на оборону 6% своего ВВП, тогда как ЕС все еще тратит в среднем меньше, чем очерченная НАТО цель в 2% от ВВП.

"Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне", — резюмировал Мишель.

Напомню, 15 марта федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что союзники планируют закупать больше оружия для Украины на мировом рынке, а также наращивать производство оружия. А также сообщил о решении направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

14 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что исход войны в Украине решится уже этой весной или летом.