Путин хочет установить "санитарные зоны" в Украине для защиты от западного оружия, — ISW

По словам аналитиков, эта цель недостижима, пока Украина остается независимой и обладает хоть какими-то возможностями для сопротивления, поскольку Путин будет претендовать на любую территорию в демилитаризованной зоне.

Президент РФ Владимир Путин вновь упомянул об идее создания "санитарной зоны" в Украине, что, по мнению аналитиков "Института изучения войны", согласуется с недавним призывом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к полной ликвидации украинской государственности. Об этом сообщается в сводке ISW от 18 марта.

18 марта на пресс-конференции он ответил на вопрос СМИ о том, нужно ли России оккупировать Харьковскую область, чтобы обезопасить Белгородскую область. Путин заявив, что не исключает идеи создания демилитаризованной "санитарной зоны" на подконтрольных Украине территориях.

Отдельным вопросом он назвал то, насколько глубокой должна быть такая демилитаризованная зона, но не упомянул, какие именно территории России необходимо оккупировать и когда. Но вместе с тем отметил, что РФ может понадобиться "санитарная зона", которую Украине будет сложно "преодолеть" с помощью оружия западного производства. Он и прежде говорил о таких зонах, которые бы не позволяли Украине наносить удары по РФ.

По словам аналитиков, эта цель недостижима, пока Украина остается независимой и обладает хоть какими-то возможностями для сопротивления, поскольку Путин будет претендовать на любую территорию в демилитаризованной зоне.

Нарратив Путина о демилитаризованной зоне звучит сдержаннее по сравнению с прямыми призывами Медведева к полному уничтожению украинского государства, но по-прежнему согласуется с целями, изложенным в так называемом "мирном плане" из семи пунктов.

Напомним, что Путин признал: в рядах РДК и ЛСР воюют российские граждане.

Также сообщалось, что власти Чехии пытаются как можно скорее передать Украине закупленные боеприпасы.