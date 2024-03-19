Заявление об отказе не помогло: на Закарпатье мужчин осудили за уклонение от мобилизации

По данным областной прокуратуры, оба подозреваемые были признаны пригодными для прохождения службы, но написали заявление с отказом. Один из них отрицает результаты медкомиссии и жалуется на проблемы со здоровьем.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой мужчины военнообязанного возраста могут получить повестку и отправиться служить. При этом некоторые пытаются уклониться от этого, в результате чего получают приговоры суда. О нескольких случаях рассказали в Закарпатской областной прокуратуре.

По данным следствия, двое жителей Тячевского района Закарпатской области были приговорены к трем годам лишения свободы за то, что они пытались избежать мобилизации.

"По публичному обвинению Тячевской окружной прокуратуры двух жителей района приговорены к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины)", — говорится в приговоре.

Речь идет о двух случаях, когда местные мужчины посетили территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но решили отказаться от дальнейшей службы. Были написаны соответствующие заявления.

Как заявил во время судебного заседания прокурор, оба подозреваемые предварительно прошли необходимый медицинский осмотр и были признаны пригодными.

В то же время, 40-летний житель населенного пункта Буштыно настаивал, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, в связи с чем он не может быть мобилизованным. Проверки, которые он прошел в Ужгороде и Тячеве, считает ненадлежащими.

Второй подозреваемый, 37-летний житель села Бедевля, мотивировал свой отказ от службы страхом за жизнь, а также тем, что содержит двух несовершеннолетних дочек.

В местном сельском совете опровергли второй аргумент подозреваемого, ведь последние 3 года дети не проживают в доме отца.

"Сейчас оба приговора еще не вступили в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование", — подытожили в прокуратуре Закарпатской области.

Напомним, 18 марта сообщалось, что народный депутат рассказал, какую "лазейку" для уклонистов хотят перекрыть. По словам Егора Чернева, мужчины в Украине находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.