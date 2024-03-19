Потери до 70%: Гуменюк рассказала об "успехах" ВС РФ во время штурмов Крынок

По словам представительницы ОК "Юг", противник пытается вернуть утраченные позиции и выбить ВСУ с плацдармов, однако безуспешно. В целом ситуация достаточно напряженная.

На левом берегу Днепра в Херсонской области остается достаточно напряженная ситуация и противник регулярно пытается штурмовать украинские позиции. В то же время, потери у ВС РФ колоссальные. Об этом завила руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона 19 марта.

По ее словам, интенсивность боев на южном направлении достаточно высокая. Противник желает, чтобы украинские защитники покинули плацдарм на левом берегу, поэтому и начинает атаковать. После высоких потерь оккупанты вынуждены отступать на прежние позиции.

"Работа врага очень насыщенная и на правом берегу, и на левом. На левом враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжает экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава штурмовых групп",- заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что противник наносит удары и по правом берегу Днепра в Херсонской области. Это приводит к тому, что среди мирных граждан есть как пострадавшие, так и погибшие.

Для такого террора ВС РФ применяют не только артиллерию, но и FPV-дроны, "Ланцет" и другие модификации БПЛА со сбросами. Огромное количество из них бойцы ВСУ "приземляют" благодаря средствам РЭБ, что помогает избежать последствий. Украинцам рекомендуют ни в коем случае не приближаться к тем боеприпасам или дронам, которые упали на землю.

К слову, теперь в зону ответственности ОК "Юг" входит еще и Запорожская область, поэтому Наталья Гуменюк рассказала о ситуации там тоже.

"Здесь враг тоже не прекращает штурмов и пытается атаковать позиции Сил обороны и по суше. 9 таких штурмов было проведено за минувшие сутки в направлении Работино. Враг продолжает давить, но и здесь также продолжает экономить бронетехнику", — подытожила она.

Напомним, 15 марта сообщалось, что российские оккупанты заявили про "дерзкий" рейд на правый берег Херсонской области, однако украинские защитники помешали их планам. По данным командования, противник понес большие потери и был отброшен на исходные позиции. При этом оккупанты заявляют о больших потерях среди ВСУ.