Глава Кремля считает, что подразделения, которые пересекли границу, планировали устроить террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска провалили попытки "прорыва диверсантов через границу". Он выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта.

По его словам, "в последнее время многое сделано для укрепления государственной границы РФ". Он отметил, что пограничные отряды укомплектованы дополнительным личным составом, современным оружием и техникой. Путин считает, что все попытки диверсионных групп в составе "иностранных наемников" российские войска пресекли.

"Были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", — заявил глава Кремля.

Путин добавил, что подразделения, которые пересекли границу, планировали устроить террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Российские войска, по его словам, такие планы разрушили.

Бои в Курской и Белгородской областях

РДК, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон организовали наступление в приграничных регионах РФ. Лозовая Рудка, которая расположена на территории Белгородской области, как отметил 12 марта экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, полностью оказалась под контролем освободительных сил.

В населенном пункте Теткино Курской области продолжались стрелковые бои. Жителей Белгородской и Курской областей РФ призвали выехать.

Впоследствии бойцы "Русского добровольческого корпуса" пленили военных Вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской области. В РДК подсчитали количество российских пленных, в частности их оказалось 25. Добровольцы пригласили губернатора региона Вячеслава Гладкова встретиться, пообщаться и забрать нескольких пленных.

Также российские войска понесли потери в технике. Бойцы РДК и ЛСР уничтожили российскую РЭБ "Житель".

Напомним, 19 марта власти Белгородской области РФ объявили масштабную эвакуацию. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более 9 тысяч детей расселят в областях России, в то же время принято решение об отселении жителей из приграничных населенных пунктов.