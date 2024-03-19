"Мина на каждом метре": как освобождали Работино от россиян, – солдаты ВСУ (видео)

По словам журналистов, Украина хотела "перерезать" России сухопутный коридор в Крым. Для этого ВСУ "прощупывали" линию фронта протяженностью до 100 километров.

Во время летнего контрнаступления в 2023 году украинские военные должны были дойти до Токмака или хотя бы до Сладкой Балки. Однако россиян было много, они упорно сопротивлялись и все заминировали. Об этом "Украинской правде" рассказали военнослужащие 65 отдельной механизированной бригады.

Сообщается, что в начале июня 2023 года Силы обороны Украины пошли в наступление на Запорожском направлении. Были задействованы вновь сформированные бригады, накоплена западная техника.

Издание пишет, что, согласно предположениям, Украина хотела "перерезать" России сухопутный коридор в Крым. Для этого ВСУ "прощупывали" линию фронта протяженностью до 100 километров от Каховского водохранилища в Херсонской области до Большой Новоселки у границ с Донецкой областью.

В материале говорится, что под Большой Новоселкой украинские военные смогли продвинуться на десять километров вглубь российских позиций на оккупированных территориях.

Однако, как сообщается, ситуация в направлении Работино была куда тяжелее. Населенный пункт удалось освободить только к концу третьего месяца контрнаступления. Украинский флаг над селом подняли 23 августа, когда оккупантов выбили бойцы 47 ОМБр.

Однако, как сообщается, параллельно также действовала 65 ОМБр ВСУ. Это была пехота почти без наступательной техники.

Как рассказал журналистам военнослужащий бригады Александр, штурмовать должна была именно 47 бригада, а бойцы 65 ОМБр – заниматься зачисткой.

"Но так получилось, что 47-я остановилась, и вперед начали пускать 65-ю. А у нас такая рота в возрасте 45+. И, выходит, что "дедушки" с автоматами ходили на штурмы. Но ничего, многое удавалось", — рассказал он.

Сообщается, что 65 ОМБр зашла на Запорожское направление незадолго после формирования. Это было 1 августа 2022 года. Сперва она стояла в обороне возле Работино, но уже в июне 2023 пошла в наступление.

Александр рассказал, что 8 июня его рота шла штурмовать позиции россиян первой.

Все было просто: нам пришли и сказали – завтра идем занимать позиции, штурмовать", — рассказал он.

Как рассказал сослуживец Александра Григорий, который также принимал участие в боях, он получил тяжелое ранение 8 июля. Новость об освобождении Работино 47 бригадой он узнал уже будучи в реанимации в Днепре.

Издание пишет, что из роты Александра и Григория, в которой в начале наступления насчитывалось 80 человек, после активной фазы боевых действий боеспособными остались лишь 6 человек.

По словам Александра, задача стояла дойти до Токмака или Сладкой Балки, которая находится в 6 километрах к югу от Работино.

"Но руководство либо мало плохие разведданные, либо не понимало, сколько там русских. Русские сопротивлялись, у них все было заминировано – мина на каждом метре. Было там необработанное пшеничное поле, так вот когда оно сгорело, было видно, что мины лежат друг возле друга", — рассказал Александр.

По его словам, нужно было как-то иначе разминировать. Возможно, дистанционно. Из-за мин контрнаступление не сильно продвинулось.

Бойцы 65 ОМБр о боях за Работино

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России "слили" план контрнаступления ВСУ. Он отметил, что стоит держать такие планы в тайне. По его словам, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

Также СМИ писали, что в марте 2024 года Украина развернула новую пехотную бригаду в Работино. По данным журналистов, после больших потерь во время наступления прошлым летом украинские военные пытаются равномерно оснастить все свои бригады танками, боевыми машинами и артиллерией.