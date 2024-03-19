"Нехватка пехоты": ВСУ не сдержат россиян без мобилизации, — "Волки Да Винчи"

Украинские военные полагаются на мобилизацию, поскольку в ВСУ нужны специалисты. Командир "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что на поле боя нужна пехота, даже с меньшей мотивацией.

На поле боя наблюдается нехватка пехоты. По словам командира отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, принудительная мобилизация частично это закрывает. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Нехватка пехоты есть. Принудительная мобилизация частично это закрывает, но есть вопросы к качеству", — сказал Сергей Филимонов.

Он рассказал, что каждому командиру важнее, чтобы у него был специалист-артиллерист, который умеет попадать, считать и подружится с системой, или креативный инженер, который будет выстраивать взрывные или невзрывные заграждения, которые противнику трудно преодолеть, или рота и взвод огневой поддержки, которые не допустят, чтобы враг подошел к позиции.

По словам Филимонова, нужно обеспечить приток специалистов в ВСУ, даже если пехота будет иметь меньшее качество и мотивацию, чем подразделение обеспечения. Поэтому военные полагаются на ту мобилизацию, которую проводит Украина.

"Без мобилизации хотя бы 250 000 бойцов у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть", — подчеркнул он.

Он добавил, что в этом году речь не идет о восстановлении границ, возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка. Военный считает, что от изменений в армии, в мобилизации, рекрутинга, помощи партнеров, разрешения на использование оружия для ударов по территории агрессора и от событий в России зависит то, будет ли Украина в этом году только обороняться.

Напомним, адвокат Илья Шипко рассказал, что призвать на военную службу одновременно могут нескольких трудоспособных мужчин из одной семьи.

Ранее депутат от партии "Голос" Роман Лозинский отметил, что в Украине могут ввести бронирование от мобилизации для мужчин, которые имеют определенный уровень доходов. Нардеп сомневается, что это предложение наберет 226 голосов.