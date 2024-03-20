Меры безопасности: в Белгородской области РФ установят блокпосты, – губернатор (карта)

По словам Вячеслава Гладкова, на блокпостах будут дежурить сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы Минобороны РФ и местной администрации.

С 20 марта на территории Белгородской области Российской Федерации будет ограничен въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что решение об ограничении движения было принято в рамках "разработки дополнительных мер безопасности жителей Грайворонского городского округа".

По словам Гладкова, въезд ограничат на территории Козинки, Горы-Подол, Глотово, Грайворона, Новостроевки-первой, Новостроевкий-второй и Безымено.

"Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, Пограничной службы Министерства обороны и администрации", — объяснил он.

Гладков заявил, что будет определен порядок посещения людьми своих жилых домов, чтобы те могли ухаживать за хозяйством. За это будут отвечать начальник управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев и глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев.

"Будем обеспечивать безопасный проход в то время, пока не будет обстрелов до места расположения дома и обратно", — сказал губернатор.

Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин заявил российские войска пресекли попытки "прорыва диверсантов через границу". По его словам, в последнее время "многое сделано для укрепления государственной границы РФ".

В свою очередь сын чеченского политика и военного Ахмеда Закаева Шамиль 19 марта записал обращение к россиянам, отметив, что добровольцы Ичкерии находятся в Белгородской области РФ уже четвертый день.