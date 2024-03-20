После сообщений о взрывах в Энгельсе: в Минобороны РФ пожаловались на атаку БПЛА

В российском оборонном ведомстве заявили о якобы пресечения атаки дронов, однако в сети пишут о "прилетах" и пожаре в районе авиабазы. Местные жители утверждают, что после серии взрывов на территории объекта произошел пожар.

В ночь на 20 марта территория Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В пресс-службе оборонного ведомства утверждают, что пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА самолетного типа.

По информации Минобороны РФ, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила один беспилотник над территорией Белгородской области и четыре — над территорией Саратовской.

При этом в сети пишут, что по аэродрому был по меньшей мере один "прилет", за которым последовало возгорание.

Также сообщается, что в этом районе звучала сирена воздушной тревоги.

В Энгельсе были слышны взрывы Фото: Скриншот

Взрывы в районе аэродрома Энгельс: что известно

Напомним, 20 марта на территории российского города Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Вблизи населенного пункта расположен аэродром стратегической авиации "Энгельс-2". По словам журналистов, над городом было слышно от 2 до 4 взрывов, от которых "дрожали окна в рамах".

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что над Энгельсом были якобы уничтожены беспилотные летательные аппараты. Чиновник утверждает, что противовоздушная оборона "сработала своевременно и эффективно".

Ранее, 15 февраля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия активно готовит свои военные аэродромы к возможным массированным атакам. При этом у оккупантов регулярно происходят инциденты и аварии на их объектах.