Инициатива ASAP: во Франции увеличат производство артиллерийских снарядов в восемь раз

Французский оборонный гигант Nexter KNDS нарастит производство 155-мм боеприпасов до 400 тысяч выстрелов в год. Кроме того, втрое увеличился выпуск САУ Caesar.

Французский производитель вооружений Nexter KNDS намерен увеличить выпуск боеприпасов в восемь раз — до 400 тысяч готовых выстрелов в год. Такое существенное наращивание производства стало возможным благодаря европейским инвестициям, сообщила пресс-служба компании 19 марта.

Европейская комиссия в рамках Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP) выделяет гранты в размере 41 миллиона евро компаниям Nexter, Nammo и VAK. Средства предназначены для поддержки увеличения мощностей по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Компания Nexter, входящая в состав KNDS, принимает самое активное участие в этой европейской инициативе и в сотрудничестве с норвежской и литовской компаниями Nammo и Valsts Aizsardzibas Korporacija значительно увеличит мощности по производству порохов", — говорится в сообщении.

Субсидия позволит французскому гиганту нарастить выпуск 155-мм артиллерийских боеприпасов, ведь сейчас в производстве порох остается дефицитным ресурсом и элементом стратегической зависимости. Таким образом ежегодное производство снарядов стремительно возрастет с 50 тысяч до 400 тысяч выстрелов, что позволит оказывать долгосрочную поддержку украинским вооруженным силам.

Производство артиллерийских систем

В сообщении компании также отмечено, что кроме наращивания производства боеприпасов, Nexter фактически втрое увеличила выпуск самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Кроме того, благодаря усилиям компании по продвижению военной экономики цикл изготовления самоходной гаубицы был сокращен вдвое — с 30 до 15 месяцев.

Напомним, в конце октября 2023 министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что во Франции производство САУ Caesar увеличилось в три раза, а сроки поставки гаубиц в Вооруженные силы сократились вдвое.

Сухопутные войска Франции совместно с Главным управлением вооружений и производителем Nexter KNDS создали клуб пользователей САУ Caesar. Производитель надеется, что клуб позволит быстрее обмениваться информацией и таким образом улучшать артсистему.