Никаких повесток: Минобороны планирует кардинально изменить процесс мобилизации

Профильное ведомство, анонсируя открытие центров рекрутинга, отметило, что сейчас самый большой запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT.

В первой половине 2024 года Министерство обороны намерено запустить 27 новых рекрутинговых центров в крупных городах Украины. Эти центры будут предоставлять консультации и информационную поддержку, однако, они не будут выдавать повестки для мобилизации. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

Этот центр будет работать в качестве консультативно-информационного учреждения, где желающие вступить в Силы обороны смогут получить необходимую помощь. Он будет предоставлять сопровождение в процессе зачисления в армию при необходимости.

В этих центрах граждане смогут узнать о доступных вакансиях в украинской армии и получить консультации по любым вопросам.

На данный момент рекрутинговый центр в Запорожье уже предоставляет возможность выбора из ряда вакантных позиций в различных формированиях, таких как подразделения сил ТРО, Национальной гвардии, морской пехоты и так далее.

Согласно данным Министерства обороны, наибольший спрос наблюдается на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), водителей-механиков, медиков и специалистов в области информационных технологий (IT).

В Министерстве отмечают, что в центре будут трудиться два гражданских сотрудника, чьи полномочия не включают выдачу повесток о мобилизации. Их задачей будет исключительно обеспечение коммуникации и консультаций.

Напомним, руководитель Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, как часто мужчинам нужно проходить ВВК. Он отметил, что согласно приказу №402, военнообязанные граждане в мирное время должны проходить ВВК раз в пять лет, однако в этот приказ была внесена правка, согласно которой проходить ВВК нужно ежегодно.

Кроме того, представитель Полтавского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) Роман Истомин заявил, что мобилизация остается основным способом комплектования Вооруженных сил Украины во время военного положения, так в условиях войны невозможно покрыть потребности армии только за счет рекрутинга.

Ранее юрист Сергей Савинский сообщил, что сельские головы не могут вручать повестки. Вместо этого они должны обеспечивать воинский учет.