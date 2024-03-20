Прячут корабли с "Калибрами": полковник ВСУ объяснил поездку Шойгу в оккупированный Крым

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, на должность командующего российского военного флота россияне назначили бывшего командующего Черноморским флотом. Принимаются определенные организационные решения, чтобы противостоять атакам украинских морских дронов.

Основной проблемой для России является сохранение боеспособности их Черноморского флота в условиях, когда украинские силы, вооруженные морскими дронами типа Magura и Seababy, демонстрируют высокую эффективность. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью изданию OBOZ.UA.

Селезнев подчеркнул, что российские корабли, особенно носители крылатых ракет "Калибр", были спрятаны в бухтах Новороссийска из-за опасений их поражения в Севастополе.

"На должность командующего российского военного флота они назначили бывшего командующего Черноморским флотом. Думаю, на месте в Севастополе принимаются определенные организационные и кадровые решения, чтобы решить проблему," — сказал он.

Визит Шойгу в оккупированный Крым рассматривается экспертом как попытка найти новые организационные и кадровые решения для противостояния украинским угрозам.

"Качественное планирование таких операций во взаимодействии с нашими партнерами, которые дают нам оперативную разведывательную информацию, фактически загоняет в тупик российские корабли. Это означает, что россиянам нужно искать пути решения," — подчеркнул Селезнев.

Бывший советник Генштаба ВСУ выразил уверенность в том, что визит Шойгу и предпринимаемые им меры не останутся без ответа со стороны украинских военных и спецслужб, подчеркнув, что "на любое действие есть противодействие".

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что украинские военные смогут "перевернуть" Крымский мост с помощью ракет ATACMS. По его словам, украинские военные получат снаряды 150-го калибра и смогут задействовать самолеты F-16 в войне уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Украинская разведка уничтожила с помощью морских дронов российский патрульный корабль "Сергей Котов". Корабль выполнял задачи по охране водного района в Керченском проливе и контроле гражданского судоходства.