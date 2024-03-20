"По-прежнему уязвимы": РФ тщетно пытается спрятать свои корабли в Черном море, — разведка Британии

По данным Минобороны Британии, маскировка включает в себя имитацию макетов самолетов и шин на крыльях бортов.

Россия пытается применить все способы скрытия военных кораблей в Черном море, что вероятно, позволят уменьшить вероятность обнаружения и уменьшить риски для флота. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как пишут в сводке, российская военная доктрина акцентирует внимание на использовании приемов маскировки и дезинформации для увеличения стойкости вооруженных сил и скрытия своих оперативных намерений. Отсутствие успешного применения таких методов было одним из ключевых факторов оперативных неудач России на начальных этапах вторжения в Украину.

Согласно отчетам британской разведки, российские вооруженные силы в настоящее время работают над улучшением технологий маскировки с целью снижения значительных потерь, которые они понесли за последние два года как в Черноморском флоте, так и в Воздушно-космических силах.

На российских авиабазах применяется маскировка, которая включает создание имитационных макетов самолетов и ложных шин на крыльях. Согласно имеющейся информации, на девяти авиабазах также изображены силуэты планеров.

Корабли Черноморского флота получили черную окраску на носу и корме, предположительно, для уменьшения их заметности и уменьшения вероятности быть атакованными. На береговых участках в районе причалов также видны силуэты судов, возможно, с целью запутать украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, указывает на содержание сообщения.

"Несмотря на эти попытки сокрытия, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к сколько-нибудь существенному снижению потерь", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, кадры с места событий свидетельствуют о том, что патрульный корабль "Сергей Котов" пытался убежать от украинских дронов. Он пошел на дно 5 марта.

19 марта спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что вражескому Черноморскому флоту не хватает кадров. Моряков нужно длительное время обучать, а желающих погибнуть "не так много".