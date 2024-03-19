Желающих умереть в море мало: Россия столкнулась с дефицитом моряков, — Плетенчук (видео)

По словам спикера ВМС ВСУ, обучение морскому делу занимает много времени, а с каждой атакой по кораблям Черноморского флота количество личного состава продолжает уменьшаться.

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Черное море стало опасным местом для российской стороны, ведь за время большой войны они понесли в нем колоссальные потери как среди личного состава, так и среди кораблей. Теперь противник столкнулся с определенным дефицитом. На эту тему в эфире телемарафона высказался спикер военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Россия сейчас бросает свои усилия на то, чтобы сохранить остатки Черноморского флота. Для этого корабли перебрасываются подальше от временно оккупированного Крымского полуострова.

Отдельные проблемы у противника фиксируются с личным составом, ведь их недостаточно, а обучение — длительный процесс.

"Единственная проблема с моряками — то, что их рожают не сразу в форме и со знаниями морского дела, их еще поучить надо. Если, например, пехотинца обычного за три месяца можно научить многому, если не всему, то с моряками этот процесс сложнее. Для этого у них есть специальные учебные заведения, потому что моряк — это обычно эксплуатант какого-то корабельного оборудования. Нужен другой уровень квалификации", — говорит Дмитрий Плетенчук.

При этом, продолжает спикер ВМС, россияне не берегут своих подчиненных, в том числе и моряков, а "желающих умереть в Черном море не так много". Связано это со спецификой атак, ведь "гоняться" за группами военных в условном Крыму намного сложнее, чем за кучей моряков внутри корабля.

"Конечно, любые цели для нас важны, но есть приоритетные и если уничтожается корабль, то уже не важно, есть ли там личный состав", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 19 марта сообщалось, что в британской разведке рассказали, как Кремль пытается сохранить остатки Черноморского флота РФ. Аналитики отметили, что 17 марта министр вражеского оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму. Там он обсудил с командованием способы, как можно обезопасить корабли от атак.