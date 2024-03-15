Перестановки в ВМФ России после потери кораблей: в Британии раскрыли задачи нового командующего

По данным аналитиков, отставка Николая Евменова с должности связана с колоссальными потерями кораблей Черноморского флота за последние 2 года. Теперь Кремль хочет стабилизировать ситуацию в Черном море.

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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов был отправлен в отставку после значительных потерь среди кораблей Черноморского флота. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании высказались по этому поводу.

По данным аналитиков, произошло увольнение еще 10 марта и в большой вероятностью ему уже нашли замену. Эту должность мог занять командующий Северным флотом — адмирал Александр Моисеев.

Отдельно в британской разведке добавили, что увольнение Николая Евменова произошло после того, как с должности командующего Черноморским флотом сняли уже второго чиновника. Тогда это решение было связано с потерей корвета "Сергей Котов" 5 марта 2024 года. Это был уже 9 крупных корабль, который Россия потеря с начала вторжения в Украину, всего за 2 года.

Новый Главнокомандующий Военно-морским флотом должен будет постараться исправить ошибки своего предшественника и подчиненных.

"Будучи кадровым подводником, адмирал Моисеев до назначения на должность командующего Северным флотом в 2018-2019 годах командовал Черноморским флотом. Вероятно, первой задачей адмирала Моисеева на посту Главнокомандующего флотом станет стабилизация ситуации с безопасностью в Черном море и проведение преобразований, направленных на повышение боеспособности Черноморского флота в регионе", — говорится в сообщении.

В британской разведке прокомментировали кадровые перестановки в ВМФ РФ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 11 марта сообщалось, что в ВМСУ рассказали, будет ли РФ пополнять Черноморский флот. По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, россияне имеют возможность пополнения корабельного состава Черноморского флота лишь ограниченным количеством кораблей.