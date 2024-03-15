Перестановки у ВМФ Росії після втрати кораблів: у Британії розкрили завдання нового командувача

За даними аналітиків, відставка Миколи Євменова з посади пов'язана з колосальними втратами кораблів Чорноморського флоту за останні 2 роки. Тепер Кремль хоче стабілізувати ситуацію в Чорному морі.

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Головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії Миколу Євмєнова відправили у відставку після значних втрат серед кораблів Чорноморського флоту. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії висловилися з цього приводу.

За даними аналітиків, відбулося звільнення ще 10 березня і з великою ймовірністю йому вже знайшли заміну. Цю посаду міг обійняти командувач Північного флоту — адмірал Олександр Моїсеєв.

Окремо в британській розвідці додали, що звільнення Миколи Євменова відбулося після того, як з посади командувача Чорноморського флоту зняли вже другого чиновника. Тоді це рішення було пов'язане з втратою корвета "Сергей Котов" 5 березня 2024 року. Це був уже 9 великий корабель, який Росія втратила від початку вторгнення в Україну, всього за 2 роки.

Новий Головнокомандувач Військово-морським флотом повинен буде постаратися виправити помилки свого попередника і підлеглих.

"Будучи кадровим підводником, адмірал Моїсеєв до призначення на посаду командувача Північним флотом у 2018-2019 роках командував Чорноморським флотом. Ймовірно, першим завданням адмірала Моїсеєва на посаді Головнокомандувача флоту стане стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та проведення перетворень, спрямованих на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні", — ідеться в повідомленні.

У британській розвідці прокоментували кадрові перестановки у ВМФ РФ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що у ВМСУ розповіли, чи буде РФ поповнювати Чорноморський флот. За словами спікера командування Дмитра Плетенчука, росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту лише обмеженою кількістю кораблів.