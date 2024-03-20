Усилить речную оборону. Для чего Запад передает Украине десантно-штурмовые катера

Швеция, Финляндия, Норвегия анонсировали поставки Украине десятков катеров, которые смогут выполнять сразу несколько важных миссий.

Западные партнеры в течение последних месяцев анонсировали пакеты военной помощи Украине, которые содержат разнообразные лодки и катера. Фокус разобрался, как могут использоваться морские силы, и для чего Военно-морским силам речной флот.

Украинская армия получит от Финляндии, Нидерландов и Швеции десантно-штурмовые катера и другие плавсредства. Известно, что защитники еще с 2023 года закрепились на левом берегу Днепра в н.п. Крынки. Снабжение сил и средств происходит или с помощью тяжелых беспилотников, или катерами. Через открытый участок российские войска атакуют украинские лодки. Поэтому количество катеров нужно постоянно пополнять.

Партнеры помогают развивать флотилию ВМС Украины

Сейчас известно, что Военно-морские силы получат:

13 десантно-штурмовых катеров CB90;

14 надувных катеров с жестким дном RHIB;

5 милитаризованных речных патрульных катеров;

20 катеров класса G (G-boat);

засекреченное количество катеров из Финляндии.

CB90 или Combat Boat 90 имеет длину и ширину корпуса в 15,9 метра и 3,9 метра соответственно. Это позволяет перевозить до 21 бойца в десантном отделении. Экипаж состоит из 3 военных. Вооружением катера могут выступить 12,7-мм пулеметы или же 40-мм автоматический гранатомет. Однако СМИ пишут, что на катере также можно перевозить четыре мины или шесть глубинных бомб, что в теории позволит привлекать катер для задач по охране морских коммуникаций.

Финляндия имеет большое количество плавсредств. По данным Forbes, самым очевидным вариантом будет их применение на Днепре, чтобы улучшить логистику с Крынками. Арсенал финских военных имеет в наличии несколько вариантов бронированных катеров:

10 единиц 32-тонных Jehu;

38 единиц 14-тонных Jurmo;

20 единиц 10-тонных Uisko.

Наиболее вероятным вариантом автор называет Uisko, потому что они заменяются более новыми Jehu и Jurmo. Однако Uisko имеют кевларовую обшивку только на бортах и места бойцов открыты, что сделает их уязвимыми для атак с неба. Официально еще неизвестно, какие именно катера получит украинская армия.

Десантно-штурмовой катер Uisko Десантно-штурмовой Jehus Десантно-штурмовой катер Jurmo

Катера типа G-boat имеют длину корпуса 8,2 метра, водозамещение — 2,1 тонны и способны перевозить до 8 человек. Uisko — 10,5 метра, ширина — 3,5 метра, и вооружение — 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Следующий класс Jurmo: длина — 14,1 метра, ширина — 3,65 метра и экипаж — 2 бойца и 20 десантников. Вооружение тоже может быть либо 12,7-мм пулемет либо 40-мм автоматический гранатомет.

Последний тип катеров — это десантно-штурмовой катер Jehu, который имеет длину 19,9 метра, ширину — 4,3 метра. На борту можно перевозить до 25 военных в защищенной кабине. Вооружение — 12,7-мм пулеметы и 7,62-мм пулемет или 40-м автоматический гранатомет.

Ни одного катера на Днепре — что подтолкнуло Украину развивать речную флотилию

Планы создать речную флотилию были в Украине еще в 2013 году. Тогда начали формировать дивизион речных кораблей. Формирование планировали завершить в 2014 году. В его состав должны были войти бронированные артиллерийские катера "Гюрза-М". До 2017 года планировалось получить 9 катеров, а также они должны были поступить на вооружение Госпогранслужбы. Но начало войны с Россией изменило планы.

Украинское командование сосредоточилось на формировании и восстановлении боеспособности группировок в морской экономической зоне Украины и морской пехоты. Проблема безопасности на реках имела меньше внимания. Это привело к тому, что на начало полномасштабного вторжения ВМС Украины не имели никаких средств на реке Днепр. Только в июне 2022 года была создана речная флотилия на Днепре.

МБАК "Буча" — часть речного флота Фото: АрміяInform

Формально дивизион входит в состав ВМС Украины, но в оперативном отношении он в подчинении Сухопутных войск. Флотилия должна выполнять следующие задачи:

разведка;

противовоздушная оборона;

патрулирование Днепра;

транспортные перевозки;

эвакуация и перевозка бойцов.

В состав флотилии уже вошли украинские малые бронированные артиллерийские катера (МБАК), американские Sea Ark Dauntless и десантные катера SHERP the SHUTTLE.

Sea Ark Dauntless Фото: ФБ Тараса Чмута

В Defense Express добавляют, что в Украине завершают формирование Корпуса морской пехоты. Им также нужно определенное количество десантно-штурмовых средств. Катера могут применять в прибрежной зоне Черного моря. Общей целью Украины является создание мощного флота, который в будущем сделает невозможным повторную агрессию РФ. Кроме катеров, украинские силы также получат тральщики проекта Tripartite из Бельгии и тральщики класса Sandown от Великобритании.