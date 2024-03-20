"Оптимальный вариант": Романенко назвал условие для ударов ВСУ дальнобойными ракетами по РФ

Экс-заместитель начальника Генштаба утверждает, что во всем мире военное производство разных стран связано между собой, а вооружение может считаться конструктором.

Для атак по российской территории Украина могла бы использовать ракеты с иностранными технологиями и компонентами, которые прошли бы переукомплектование в самой Украине. Однако это требует получения как минимум западных ракетных навигационных систем, а также систем точного донаведения. Об этом в комментарии Obozrevatel заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, такой вариант стал бы оптимальным, потому что на мировом рынке военное производство достаточно связано между собой. По словам Романенко, вооружение и боевая техника может считаться конструктором.

"У некоторых лучше получается производить системы для наведения, другие могут похвастаться лучшими трансмиссиями, а третьи — лучшим двигателем. Все это потом собирается в один объект", — подчеркнул эксперт.

В частности, изготовление снарядов для немецких зенитных самоходных установок Gepard происходило в Швейцарии.

"Таким образом, в этом случае речь идет о миксе нескольких производителей из разных стран, однако их объединяет только НАТО и финансовые преимущества благодаря такому сотрудничеству", — пояснил Романенко.

Он добавил, что для атак по российскому военно-промышленному комплексу украинская сторона могла бы, например, использовать комплекс отечественного "Нептуна" и систему наведения с Storm Shadow. Отдельно Игорь Романенко напомнил о расположении в Смоленске завода, где россияне выпускают ракеты Х-59.

По мнению генерала-лейтенанта, в таком случае Украина могла бы послать ответный удар по этому заводу. Однако для этого необходимо хотя бы наличие системы наведения, которая состоит из навигационной системы и системы точного донаведения. К тому же для большего эффекта ракета должна не просто попасть по территории, а поразить здание с автоматизированной системой управления/кислородную или водородную станцию, или другие объекты, которые являются критическими для работы.

"Если бы у нас были именно такие комплектующие, мы смогли бы собрать "лего", поставить на оболочке Made in Ukraine и никто не имел бы к нам претензий", — сказал Романенко.

Напомним, что вчера, 19 марта, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о влиянии ударов БПЛА на российские военные объекты.

Также Фокус 13 марта писал, по каким российским НПЗ Украина нанесла удары, и почему нужно продолжать эту тактику.