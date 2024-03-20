Россия практически достроила военный порт в оккупированной Абхазии, — СМИ (видео)

Москва уже объявила о своевременном завершении строительства порта, которое было начато в 2023 году, и стремится как можно быстрее поставить российские военные корабли на базу в оккупированной части Грузии.

Военный порт в абхазском Очамчири, который Россия планирует использовать для размещения своих военных кораблей в оккупированной части Грузии, практически построен. Ход строительных работ зафиксирован аэрофотосъемкой, которую обнародовал грузинский телеканал TV Pirveli.

На видеокадрах, размещенных на странице телеканала в Facebook, видно интенсивное движение строительной техники и установлено, что работы там продолжаются непрерывно. Также можно увидеть недавно построенный дом, вероятно, для размещения сотрудников, которые должны эксплуатировать российский военный объект в оккупированной Грузии.

Россия уже объявила о своевременном завершении строительства порта, которое сепаратистские власти Абхазии начали в 2023 году.

"Цель Москвы — как можно быстрее поставить российские военные корабли в порт", — отметило медиа.

Грузинская сторона опасается, что РФ может втянуть страну в войну, ведь если российские корабли будут швартоваться в порту, то это место станет законной целью для украинских морских дронов и ракет.

Фото: Google Maps

Лидер движения "За Абхазию" Нукри Нодиа говорит, что правительство Грузии должно обратиться к международным партнерам.

"В этом порту идет восстановительный процесс, впоследствии — его, безусловно, могут использовать в войне против Украины, так же этот объект может стать и украинской мишенью. Этот процесс направлен на дестабилизацию в регионе. Наше правительство должно привлечь к процессу всех международных партнеров", — говорит Нодиа.

Вместе с тем правящая партия "Грузинская мечта" лишь заявляет, что они не имеют возможности действовать на временно оккупированной территории.

Кое-что об Абхазии

Абхазия самовольно провозгласила независимость от Грузии в 1992 году. Это произошло при активной военной поддержке со стороны России, что привело к открытой войне с Тбилиси. После пятидневной войны между Россией и Грузией в 2008 году Кремль провозгласил "независимость" региона, хотя большинство мирового сообщества до сих пор признает суверенитет Грузии над Абхазией.

Город Очамчира расположен на побережье Черного моря. 26 января 2009 года главный штаб ВМФ России заявил о создании в порту Очамчира пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота России.

Напомним, ранее спикер ВМС заявлял о том, что Россия столкнулась с дефицитом моряков, ведь желающих умереть в море крайне мало. По его словам, обучение морскому делу отнимает много времени, а с каждой атакой по кораблям Черноморского флота количество личного состава продолжает уменьшаться.