"Как деды во Вторую мировую": в ВМС рассказали, как Россия пытается защитить Черноморский флот

По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, противник не может позволить себе полностью вывести корабли из Черного моря, поэтому пытается действовать на опережение и постоянно следит за акваторией.

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Россияне за 2 года большой войны понесли немало потерь. В частности это касается кораблей Черноморского флота, остатки которого власти сейчас пытаются обезопасить. Для этого даже могут применять методы времен Второй мировой войны. Спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал об этом подробнее.

По его словам, российские корабли не могут себе позволить полностью покинуть Черное море, поэтому принимают решения, которые направлены на то, чтобы защититься от атак. Дроны ищут устарелыми способами.

"Они могут попытаться установить какое-то дополнительное оборудование для радиолокации, чтобы обнаруживать дроны. Также они могут усилить воздушный компонент. Чаще вылетать в море на вертолетах или на патрульных самолетах, которые не быстрые, имеется в виду не реактивная авиация, а старенькие БЭ-12 или БЭ-200, он есть в варианте патрульного самолета. То есть, просто визуально искать и наблюдать в море, как деды во Вторую мировую, выискивать эти дроны", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Примечательно, что в Черном море всегда присутствует российская авиация, как говорит спикер ВМС. Это могут быть или реактивные самолеты, или же иранские Mohajer, которые ведут разведку.

Также может значительно усилиться поиск возле берегов временно оккупированного Крымского полуострова. Противник будет пытаться работать на опережение, чтобы уничтожать дроны еще до столкновения с кораблями.

"Конечно, есть различные меры, которые не являются военной тайной или чем-то новым, поэтому можно об этом говорить. Они могут попробовать навесить дополнительно пулеметы на борта, чтобы увеличить угол наклона", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее спикер ВМС заявлял о том, что Россия столкнулась с дефицитом моряков, ведь желающих умереть в море крайне мало. По его словам, обучение морскому делу занимает много времени, а с каждой атакой по кораблям Черноморского флота количество личного состава продолжает уменьшаться.