Следующие полгода войны в Украине станут решающими: Туск напомнил о поставках боеприпасов

Премьер Польши убежден, что Европа должна быть готова к нападению России, поэтому нужно готовиться к этому

События ближайших шести месяцев могут сыграть решающую роль в войне в Украине. Однако для этого страны Запада должны обеспечить постоянные поставки военной помощи Украине, в том числе боеприпасов. Такое заявление во время пресс-конференции озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет "Укринформ".

В частности, по словам главы польского правительства, основная задача партнеров Киева заключается в необходимости передать ВСУ как можно больше боеприпасов, а также обеспечить их дальнейшее производство на заводах страны.

Дональд Туск заверил, что в этом вопросе позиция Варшавы будет "очень активной".

Отдельно политик выразил убеждение, что Европа уже должна начать готовиться к возможному нападению со стороны России. Премьер Польши утверждает, что речь идет о реальной угрозе, поэтому "ни одной стране не стоит игнорировать ее, в частности в случае, когда об этом говорят союзники". По словам Туска, в ближайшее время правительство намерено продолжить накопление запасов и будет направлять средства на различные решения, касающиеся российской агрессии.

Стоит напомнить, что польский президент Анджей Дуда накануне, 19 марта, заявил, что Россия может прибегнуть к атаке по странам НАТО. По его словам, со временем у Москвы может появиться соответствующий военный потенциал, который позволит ей осуществить нападение уже в 2026-м или 2027 году. Из-за этого страны Альянса должны увеличить расходы на оборону, чтобы не стать для Кремля следующей целью.

В свою очередь российский президент Владимир Путин 13 марта обвинил Польшу в намерениях осуществить нападение на Украину. Он считает, что поляки стремятся вернуть себе территории, которые в свое время находились под их контролем.