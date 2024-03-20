Франция может командовать 60-тысячным войском в Украине, — генерал

По словам командующего сухопутными войсками генерала Пьера Шилля, Франция может задействовать дивизию из 20 000 военнослужащих в течение 30 дней и выполнять задачи в рамках коалиции.

Французские войска готовы к "самым трудным столкновениям", заявил командующий сухопутными войсками страны генерал Пьер Шилль, комментируя сообщения о том, что президент Эммануэль Макрон обсуждает официальное размещение военных сил в Украине. Об этом пишет Newsweek.

Макрон выступает в качестве инициатора предложения нескольких стран НАТО об отправке войск в Украину для обучения и консультирования военных, но не в качестве боевых войск. Страны Балтии и Польша поддержали идею Парижа, хотя крупные страны НАТО — в их числе США и Германия — против.

По словам Шилля, Франция может задействовать дивизию из 20 000 военнослужащих в течение 30 дней и выполнять задачи в составе союзной коалиции. По его словам, Париж сможет командовать силами около 60 тысяч военных из французских и других союзных войск. Численность армии Франции составляет 121 тысяч солдат с 24 тысячами резервистов.

"Хотите мира, готовьтесь к войне", — процитировал генерал крылатый латинизм, добавив, что "источники кризиса множатся и сопряжены с риском разрастись".

При этом он не упомянул конкретно о вторжении в Украину.

Предложение отправить войска НАТО в Украину

Официально о планах размещения в Украине контингента НАТО пока не объявлялось, но в феврале канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что некоторые французские и британские военнослужащие помогают украинским войскам с целенаведением ракет Storm Shadow/SCALP.

Впервые предложение об отправке войск НАТО в Украину было озвучено в феврале. Президент Франции, вместе с тем, уточнил, что по этому вопросу пока нет консенсуса, но "ничто не исключено".

США и Германия отказались от таких шагов, а президент США Джо Байден, по словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, "дал ясно понять, что войска США не перебросят".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине ударами по гражданским объектам в ответ на обстрелы российской территории.

Также сообщалось, что в российском МИД отреагировали на предложение Борреля об использовании активов Центробанка РФ.