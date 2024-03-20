Депутат вымогал деньги госпомощи у раненого военнослужащего, детали (фото)

Депутата Тернопольского облсовета задержали "на горячем" во время получения взятки. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, рассказали в СБУ.

Депутат областного совета требовал у военнослужащего часть суммы материальной помощи на лечение. Мужчину задержали после получения неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"20 марта 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили депутата областного совета, председателя бюджетного комитета, на просьбе и получении неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ", — говорится в сообщении.

Депутата поймали на взятке Фото: НАБУ

Согласно данным следствия, чиновник предложил военному посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение в январе 2024 года. За это боец должен был отдать депутату половину суммы.

"После получения неправомерной выгоды депутата задержали. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины", — отметили в НАБУ.

Задержание депутата Фото: НАБУ Задержание депутата Фото: НАБУ

В СБУ рассказали, что задержанным оказался депутат Тернопольского облсовета, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых бойцов.

"Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 29 февраля стало известно, что ГБР завершило собирать доказательства против сотрудников Винницкого ТЦК и СП, которые требовали взятки у уклонистов. Работники военкомата предлагали различные услуги, стоимость которых была от 1500 до 4000 долларов.