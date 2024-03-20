Вашингтон из-за страха перед Трампом расширит союз AUKUS включением Канады и Японии, — СМИ

В Вашингтоне, Лондоне и Канберре опасаются, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может отменить соглашение AUKUS, если одержит победу на президентских выборах в ноябре.

Япония и Канада могут присоединиться к AUKUS до конца 2024 года. Великобритания, Австралия и США спешат до американских выборов расширить свое трехстороннее оборонное партнерство. Об этом сообщает Politico.

Это происходит на фоне опасений в Вашингтоне, Лондоне и Канберре, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может отменить соглашение AUKUS, если одержит победу на президентских выборах в ноябре. Другой дипломат, участвовавший в переговорах, как информирует издание, сказал, что администрация президента США Джо Байдена сейчас "очень настойчиво прилагает усилия, чтобы сделать определенные меры по второму уровню AUKUS до голосования.

Союзный договор предусматривает помощь США и Великобритании, Австралии в строительстве атомных подводных лодок. Соглашение второго уровня позволяет трем странам договориться о сотрудничестве по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые технологии и гиперзвуковые ракеты.

"Мы очень уверены, что завершим некоторые из соглашений второго уровня до конца этого года", — цитирует издание одного из дипломатов.

Союз AUKUS: история возникновения и участники

В сентябре 2021 года создали союз известный по аббревиатуре AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). В него три государства — Великобритания, Австралия и США.

Австралия в 2021 году отказала Франции в приобретении подводных лодок, которые оснащены ядерными технологиями. Зато Канберра усилила сотрудничество с Вашингтоном. Впоследствии к инициативе присоединился Лондон, и таким образом был создан альянс трех государств англосаксонского мира.

Возникновение AUKUS существенно повлияло на мировую безопасность. С одной стороны — ослабли связи между США и Францией, а с другой — на Западе сформировалось общее видение вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе. Это касается в первую очередь милитаризации в Восточной Азии со стороны КНР, стремящейся реализовать план по захвату Тайваня.

Напомним, 4 декабря обозреватели Global Times сообщили, что Китай недоволен гонкой вооружений и "гегемонией" США. Руководители оборонных ведомств США, Великобритании и Австралии обсудили в Силиконовой долине вероятность увеличения количества подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе, которые будут оснащены ядерными технологиями.