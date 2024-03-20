ВСУ сбили два разведывательных дрона РФ рядом с Одесской областью, — Силы обороны

Силы обороны юга сообщили, что речь идет о двух беспилотниках Supercam. Их сбили воины зенитной ракетной одесской бригады.

20 марта украинские силы ПВО сбили рядом с Одесской областью два российских разведывательных дрона. Беспилотники подлетали к региону из акватории Черного моря. Об этом сообщили Силы обороны юга в Telegram.

Отмечается, что ВСУ сбили разведывательные БПЛА Supercam.

"20 марта 2024 года, на подлете с моря в Одесскую область, воинами зенитной ракетной одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БПЛА "Supercam", — сказано в сообщении.

ВСУ сбили два БПЛА РФ Фото: Силы обороны юга

Что такое БПЛА Supercam

Как сообщил в статье для "Мілітарного" Сергей Флеш, Supercam — один из самых часто встречаемых российских беспилотников. В материале говорится, что это от 15 до 20% всех БПЛА РФ, которые украинские защитники замечают в небе над Украиной.

"Производитель заявляет продолжительность полета 4,5 часа (240 км) и дальность работы управления и передачу видео на 50–100 км. Могу подтвердить, что при ровном рельефе и высоте полета на километр дальность 50–80 км точно возможна. Я стойко принимал и видео и сигналы управления на 50 км", — сказано в материале.

Сообщается, что новые модели ВС РФ выпускают уже под санкциями. Примечательно, что производитель заявляет, что дроны Supercam используются якобы лишь для мирных целей.

Напомним, руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, имеют ли ВС РФ успехи в районе Работино. По ее словам, оккупанты перемещают подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды.