"Скептицизм и непонимание": почему Украина продолжает бороться за Работино (репортаж NYT)

Удерживание Работино может происходить под давлением политического руководства страны, — заявила директор Института Маккейна Эвелин Фаркас. Кроме того, в Вашингтоне скептически относятся к продолжению боев на данном направлении.

Бойцы ВСУ, которые держат позиции в Работино на Запорожском направлении, не будут отступать, хотя оборону на данном участке вести достаточно сложно. По их мнению, если отойти, то ситуация повторится, следовательно, нужно воевать дальше. О том, имеет ли смысл продолжать удерживать Работинский выступ, говорится в репортаже портала The New York Times.

Журналисты напомнили, что бои под Работино идут уже 10 месяц подряд. Во время летней наступательной кампании 2023 года здесь образовался выступ, который врезается вглубь российской линии обороны на расстояние до 7 км (расстояние между флангами — 11 км).

В репортаже описали фрагмент боевых столкновений, которые здесь происходят. Сначала украинцы находятся в окопах и страдают от массированных артиллерийских ударов ВС РФ. Затем появляется вражеский дрон и они прячутся от него в бронетранспортере. Дрон все же врезается и взрывается — у одного из бойцов, по имени Александр, летели "искры из глаз".

Бои на юге — ситуация возле Работино, 20 марта Фото: DeepStateMAP

Описав текущую ситуацию на отрезке фронта между Работино и Вербовым, журналисты решили выяснить, зачем Украина удерживает "клочок" территории, площадью около 60 кв. км. Для этого они опросили военных, представителя Минобороны Украины и западного аналитика.

Военный ВСУ объяснил, что ведение боев на данном направлении имеет преимущество: при обороне меньше потерь, чем при наступлении. Кроме того, если отступить, аналогичная неблагоприятная ситуация может появиться на новых позициях.

"Надо защищать каждый метр", — привели журналисты слова бойца.

Экс-советник министра обороны Юрий Сак озвучил другие аргументы в пользу дальнейшего удержания населенного пункта. По мнению чиновника, в такой ситуации "символическое становится стратегическим". Россияне продолжают нести потери, воюя под Работино. Тогда как украинцам это поднимает "моральный дух" и "веру в победу".

"[Работино. — Ред.] важно для морального духа, это важно для поддержки населения, это важно для внутренней веры в наш потенциал для победы", — заявил Сак.

Журналисты также привели мнение чиновников из правительства президента США Джо Байдена: "в Вашингтоне — скептицизм". Еще одна оценка ситуации — от директора Института Маккейна Эвелин Фаркас. Фаркас не может понять: бои в Работино — это самостоятельное решение военных или следствие политического давления.

"Непонятно, военные решения являются чисто военными, или под влиянием политического давления, или [под давлением — ред.] даже руководства", — сказала женщина журналистам.

Бои на юге — детали событий в Работино

Отметим, села Работино и Вербовое вернулись под контроль Украины в результате контрнаступления летом 2023 года. Во время штурмовых действий бойцы смогли прорваться через минные поля, которые настроили здесь оккупанты. После этого прорвали первую линию окопов ВС РФ и перешли в оборону, находясь в 20 км от цели — железнодорожного узла Токмак.

В вечернем отчете Генштаба ВСУ 20 марта указано, что ВС РФ пять раз атаковали позиции украинцев под Ореховым и Работино. Аналитики Института изучения войны в отчете от 19 марта указали, что российские подразделения имеют определенное продвижение на данном отрезке фронта.

Напоминаем, 20 марта в ВСУ объяснили, что изменение линии боев под Работиным может происходить, но это не значит, что все потеряно. Между тем военный обозреватель рассказал, что украинским бойцам приходится отбивать здесь "мясные штурмы" российских подразделений.