Удары ВС РФ по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, 10 раненых

По информации мэра столицы и главы КГВА, зафиксировали падение обломков в разных районах города. В частности, на помещения дошкольного учебного заведения, жилого дома, нежилой застройки, предприятий. Также произошло возгорание в трансформаторной подстанции.

В четверг утром, 21 марта, во время ракетной атаки в Киевской области работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы. Кроме того, зафиксировали пожары и падение обломков. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Отметим, как ранее уточнили в Воздушных Силах, ракетная опасность связана с угрозой крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

О работе ПВО в столице городской голова сообщил еще в 5:02.

Святошинский район

По предварительной информации КГВА, в результате ракетного удара российских оккупантов в Святошинском районе обломки упали на помещение детсада. Повреждено здание дошкольного учебного заведения.

Кроме того, в том же районе обломки российской ракеты упали на жилой дом. Зафиксировано повреждение многоэтажки.

В 05:45 Кличко заявил о четырех пострадавших в Святошинском районе. Медики оказали ей соответствующую помощь, добавляет он.

Позже мэр сообщил, что в том же районе Киева ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках. Возгорания нет.

Шевченковский район

По информации КГВА, в Шевченковском районе также зафиксировали повреждение многоэтажного жилого дома с возгоранием квартиры.

"По другому адресу есть информация о возгорании авто", — говорится в сообщении.

В 05:29 Кличко отметил, что в этом же районе горят машины на стоянке. Пожарно-спасательная служба направляется на место.

Городской голова заявил о шести пострадавших в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома", — уточнил мэр.

Подольский район

В Киевской городской военной администрации отмечали, что в Подольском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки и крышу дома.

"В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место", — заявил Кличко.

Впоследствии мэр заявил о падении обломков ракеты на территорию еще одного предприятия.

Кроме того, в Подольском районе в результате падения обломков ракеты фиксируют возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Кличко заявил о 10 пострадавших в Киеве

По информации мэра Киева, сейчас в столице известно о 8 пострадавших в результате вражеской атаки.

"Пока без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте", — добавил он в заметке.

Впоследствии в 6:23 Кличко сообщил, что количество пострадавших увеличилось до десяти. Двух из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.

"В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо — в Святошинском", — добавил он.

удары по киеву 21 марта

Напомним, 20 марта ВС РФ обстреляли гражданские машины в Херсонской области. По данным ОВА, погибли два человека.

17 марта ВС РФ обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Фельдшер и водитель получили ранения.