Утренний обстрел Украины: Польша поднимала в воздух боевую авиацию

Командование предупредило местных жителей о "высоком уровне шума", особенно на востоке Польши.

Сегодня утром, 21 марта, во время массированного ракетного удара российской армии по Украине, Польша поднимала в воздух свои истребители на случай возможного попадания воздушных целей на свою территорию. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования польской армии.

В частности, после 4:00 по Киеву стало известно, что в Польше "были задействованы все соответствующие процедуры", которые обеспечили безопасность воздушного пространства страны. В то же время местных жителей предупредили о поднятии в воздух истребителей и союзников. Из-за этого местные жители могли слышать "повышенный уровень шума", в частности на юго-востоке страны.

Примерно в 7 часов утра появилась обновленная информация, согласно которой из-за снижения уровня угрозы была завершена операция польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши.

Стоит напомнить, что 7 февраля текущего года в Оперативном командовании польских Вооруженных сил сообщили, что в связи с массированной ракетной атакой РФ по территории Украины была активирована авиация Польши и союзников. В частности, на странице командования в соцсети Х говорилось о том, что российская дальняя авиация проявляет активность и готовится к нанесению массированного ракетного удара по украинской территории. При этом отмечалось, что из-за такой ситуации были активированы все соответствующие процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши.

Ранее сегодня уже сообщалось, что российская армия после 44-дневной паузы нанесла по Киеву массированный ракетный удар. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попка, силы и средства ПВО уничтожили над столицей более 30 ракет.