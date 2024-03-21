"Не простим": семья из Одессы устроила гендер-пати на руинах своего дома (видео)

На кадрах видны все последствия российской агрессии и ударов, которые оккупанты продолжают наносить по гражданским городам Украины. Анастасия и Дмитрий Криницкие не ожидали, что узнавать пол своего будущего ребенка они будут именно при таких обстоятельствах.

На руинах собственного дома семья Криницких из Одессы организовала "гендер-пати". Теперь они собирают средства на новое жилье и ждут дочь. Соответствующее видео обнародовала Анастасия Криницкая в TikTok.

На кадрах видны все последствия российской агрессии и ударов, которые оккупанты продолжают наносить по домам гражданских украинцев. Анастасия и ее муж Дмитрий не ожидали, что узнавать пол своего будущего ребенка они будут именно при таких обстоятельствах, на руинах после очередной атаки ракет ВС РФ.

"Как мы этого ждали, только не при таких обстоятельствах. Не забудем и не простим. Сильные. Несокрушимые. Победоносные", — написала она под обнародованным роликом.

На видео Криницкие держат в руках дымовую шашку, из которой впоследствии пошел дым розового цвета, а это значит, что семья ожидает дочь. Как отметила Анастасия, рождение девочки является хорошим предвестником.

"Девочки рождаются к победе", — написала Анастасия в описании под видео.

Сейчас, из-за атаки российских оккупантов, семья Криницких собирает средства на новый дом.

В комментариях под опубликованной видеозаписью, которая сейчас набрала 784 тысячи просмотров и 58 тысяч лайков, украинцы поздравили супругов и поделились своими эмоциями от увиденного.

"Люди, вы невероятные. Стоя, я так понимаю на руинах своего дома, радоваться тому, что будет девочка. До слез. Желаю вам счастья, деткам здоровья. Просто несокрушимые", — написала одна из комментаторок.

Комментарии украинцев под видео Анастасии Криницкой в TikTok

Напомним, 15 марта ВС РФ посреди дня атаковали ракетами Одессу. В ОГА сообщали о смерти фельдшера и спасателя, которые приехали помогать пострадавшим. В ГПСУ информировали, что спасатели выехали на место ракетного удара, чтобы погасить пожар и искать людей под завалами. Когда началась работа, по месту удара прилетела еще одна ракета.