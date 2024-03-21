Разработан еще при Сталине: что известно о Ту-95, которые обстреляли Украину

Согласно открытым данным, к 2021 году в России было около 60 Ту-95МС, однако реальное число могло быть меньше. В Украине также были Ту-95 на вооружении. К 1993 году у нее оставалось 23 таких самолета, но они были списаны.

Украина снова подверглась ракетной атаке, когда Киев оказался под ударами вражеских сил. После более чем месячного затишья оккупанты вновь атаковали Украину, выпустив ракеты со своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. О том, что известно об этих самолетах пишет "РБК-Украина".

Военные ВСУ сообщили о взлете 11 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. В результате было выпущено 29 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 по Украине — пусковые рубежи находились в районе Волгодонска и Энгельса.

Силы противовоздушной обороны перехватили все вражеские ракеты, однако обломки достигли Киева и области, причинив разрушения и вызвав пожары.

Что известно о Ту-95

Ту-95 — это советский и российский стратегический бомбардировщик, разработанный еще при Иосифе Сталине в 1950-х годах. Он является ровесником российского лидера Владимира Путина, родившегося в 1952 году.

Задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов в глубине тыла противника Ту-95 был создан в ответ на американский Convair B-36 Peacemaker, который уже в 1950-х годах мог дотягиваться до самых отдаленных границ СССР.

Позже Россия выпустила более современные версии этого самолета — Ту-95МС и Ту-95МСМ, а также Ту-160.

В Украине также были Ту-95 на вооружении. К 1993 году у нее оставалось 23 таких самолета, но они были списаны, в том числе в счет долга за поставленный российский газ.

Согласно открытым данным, к 2021 году в России было около 60 Ту-95МС, однако реальное число могло быть меньше.

Ту-95МС способен нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а Ту-95МСМ — более современную крылатую ракету Х-101.

Характеристики Ту-95МС

Характеристики Ту-95МС включают способность переносить до 6 ракет Х-555 на внутренних подвесках, в то время как Ту-95МСМ обладает возможностью нести более современные крылатые ракеты Х-101.

Кроме того, на борту экипаж состоит из 7 членов. Длина самолета составляет 49 метров, с площадью крыла в 290 квадратных метров. Максимальная скорость достигает 830 километров в час, а практическая дальность полета составляет 10500 километров. Максимальная боевая нагрузка может достигать 20 800 килограммов.

Основное преимущество этого самолета и его ракет в том, что они способны преодолевать тысячи километров. Дальность полета ракеты Х-555 достигает 2500 км, а Х-101 — 5000 км, развивая при этом скорость до 720 км/ч.

Обстрел Киева и области 21 марта

Напомним, утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. По информации мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах столицы, спровоцировав насколько пожаров. В результате утренних ударов ВС РФ ранения получили, по меньшей мере, 10 человек.

Кроме того, в результате ракетной атаки на Киевскую область два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспорта.