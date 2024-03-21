Атакуют по очереди: бригады ВСУ используют танки M-55S как гаубицы, — Forbes (видео)

Словенские танки совмещают в себе корпуса и башни советских Т-55 50-х годов выпуска, современную израильскую систему управления огнем и классическую британскую пушку L7 105 мм.

Спустя две недели после публикации фото 5-й танковой бригады ВСУ со словенскими танками М-55С, которые прошли глубокую модернизацию, они появились и на видео 127-й бригады СТрО. Об этом пишет Forbes.

Эти танки совмещают в себе корпуса и башни советских Т-55 1950-х годов выпуска, современную израильскую систему управления огнем и классическую британскую пушку L7 105 мм.

В конце 2022 года Словения передала Украине 28 экземпляров — и их распределили по разным бригадам ВСУ.

127-я бригада защищает участок между Степовым и Приютным в Запорожской области. Это не самый спокойный участок фронта, но и не самый тихий. Российские полки начали наступление здесь в январе и за три месяца продвинулись примерно на полтора километра.

В начале марта 5-я бригада ВСУ, которая в течение нескольких месяцев занималась организацией и обучением в Кривом Роге, получила бывшие словенские танки.

У бригады уже были Leopard 1A5 немецкого производства с той же пушкой L7, что и у М-55S и теми же снарядами.

До пятой, М-55S также получила 47-я ОМБр и, возможно, 65-я. 47-я бригада отказалась от устаревших М-55S после поставок современных Leopard 2А6, а позже М1 Abrams.

Возможно, 5-я бригада также получит достаточно Leopard 1 и сможет отказаться от М-55S. Также возможно, что пятая бригада оставила часть из 27 словенских танков, а остальные передала другим.

Как бы то ни было, 127-я бригада, судя по всему, не пытается использовать М-55S нестандартно. Но вот 47-я, которая в прямых ближних боях с российскими штурмовыми группами в Бердычах применяет Abrams, похоже, использует более легкие и менее защищенные бывшие словенские танки в качестве гаубиц.

Танк М-55S как гаубица

На видео 127-й бригады запечатлен как минимум один М-55S днем в сопровождении вездехода. Танк вылетает из-за леса, останавливается и высоко поднимает орудие L7, чтобы выстрелить по цели на расстоянии многих километров.

Российские войска также часто используют танки в качестве гаубиц, обычно дополняют их дронами. Хотя основное орудие танка не выдерживает тяжелых условий эксплуатации, для которых предназначены гаубицы, мобильность и защита делают его полезным средством, когда специальная артиллерия недоступна.

На фоне дефицита артиллерийских боеприпасов М-55S с приличным запасом снарядов 105 мм может оказаться более ценным именно как гаубица.

Напомним, что FPV-дроны не позволили российским войскам похитить шведский танк Strv 122.

Также сообщалось, что в районе Бахмута бронеколонна россиян пошла на прорыв.