Пугают людей: Жорин резко высказался о мобилизации сотен тысяч мужчин

По мнению замкомандира 3-й ОШБр Максима Жорина, невозможно посчитать, сколько конкретно людей нужно для того, чтобы Украина победила на поле боя.

Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, призвал отказаться от упоминания конкретных цифр в контексте мобилизации, так как они могут быть точными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, любые цифры, связанные с мобилизацией, носят приблизительный характер.

"Любые цифры в контексте мобилизации — это п***ж". Никто никогда не сможет посчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы", — заявил украинский защитник.

Жорин подчеркнул, что требуется системная стратегия мобилизации, включающая постоянное пополнение армии и подготовку.

"При этом нужно заниматься не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения. А не выдумывать постоянно "рандомные" цифры, которые просто пугают людей", — добавил офицер.

Напомним, 13 марта западные СМИ опубликовали информацию о возможной мобилизации в Украине 500 тысяч человек. В Минобороны ответили на публикацию: объяснили, что нужно заменить 330 тысяч военных, которые находятся на фронте с первых дней вторжения.

Ранее, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. По словам премьера, восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который воюет на фронте.