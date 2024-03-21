"Дырявые границы": рейд добровольцев показывает слабость РФ на весь мир, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, российские военные не могут выбить добровольческие батальоны со своей территории, а значит кто угодно может без проблем занять ее.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области России свидетельствует о том, что Россия не в состоянии обеспечить защиту своих границ перед мировым сообществом. Об этом он сообщил в интервью Radio NV.

По его словам, операция добровольцев ставит власти РФ в неудобное положение.

"Конечно, для современного Гитлера — Путина — это очень неудобная ситуация, потому что они не могут их оттуда выбить, они не могут с ними справиться. И поэтому я обращаю внимание: прошла неделя и они только начали на это обращать внимание, начали об этом что-то говорить. И комментарий Путина по этому поводу красноречив. Если это ваша территория, и у вас там находятся вооруженные люди, то вопрос, а что же они там делают?" — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что весь мир сейчас видит, что у России "дырявые границы".

"Туда может заходить любое подразделение и делать то, что считает необходимым, на той территории, которую Россия считает своей", — констатировал он.

Напомним, ранее губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области РФ установят блокпосты. По его словам, на блокпостах будут дежурить сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы Минобороны РФ и местной администрации.

Также 19 марта ичкерийцы в Белгородской области записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Добровольцы рассказали, что приглашение также касалось сына Кадырова Ахмада и Рустама Агуева. Чеченским деятелям предложили встретиться в Белгородской области.