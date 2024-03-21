Не явился по повестке: на мужчину, которого во Львове ТЦК силой затолкали в бус, открыли дело

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что уважительных причин для своей неявки военнообязанный не сообщил.

На мужчину, которого работники территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове недавно силой затолкали в микроавтобус, открыто уголовное дело. Он не явился по повестке на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП в Facebook.

По информации в заметке, речь идет о Кирилле Таране, который 20 марта не явился по повестке на прохождение ВВК. Во Львовском ОТЦК и СП отметили, что уважительных причин для своей неявки Таран не сообщил.

Поэтому, в отношении военнообязанного гражданина открыли дело по 336 статье Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

"Отметим, что военнообязанному гражданину Кириллу Тарану 17 марта в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта 2024 г. Подчеркиваем, в определенный законом срок указанное лицо по повестке не явилось", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее жена Кирилла Тарана Виолетта Таран опубликовала в соцсетях видео его задержания работники ТЦК и СП во Львове. Кадры сняты камерой наружного наблюдения. Кроме того, женщина обнародовала фото ссадин и ран, которые получил ее муж.

"Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порваны куртка, штаны, разбиты очки и телефон). Полиция — бездействует. Есть заявления. Оперативная группа ВСП прибывала на место, однако никаких объяснений не взяла", — написала Виолетта.

Женщина добавила, что Кирилла удерживали в воинской части в Ровно "без каких-либо оснований". Таран уточнила, что ее мужу не вручали повестку на месте задержания, а ВВК он отказался проходить, поскольку не имел при себе медицинских документов, которые мог бы предоставить комиссии.

Она добавила, что около 04:00 16 марта якобы был "готов приказ о мобилизации" Кирилла "за подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП — Романа Немышкало", которого, по ее словам, в то время в помещении по адресу: ул. Лемковская, 28 "не было и быть не могло".

Руководитель Львовского ОТЦК и СП отреагировал на инцидент

Впоследствии на соответствующее событие отреагировал руководитель Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов.

Он заявил, что по данному факту проведут служебное расследование и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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