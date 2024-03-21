"Есть повреждения": в ГУР прокомментировали атаку дронов на аэродром Энгельс

По словам представителя разведки Андрея Юсова, данный аэродром остается очень важным стратегическим объектом для России, поскольку там базируются бомбардировщики, с которых наносят ракетные удары по Украине.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что произошедшая атака дронов на военный аэродром в российском городе Энгельс привела к значительным повреждениям. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждении по меньшей мере двух самолетов. Мы будем пока осторожными, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", — подчеркнул он.

Представитель ГУР отказался от комментариев относительно того, кто и каким образом осуществил данную операцию. По его заявлению, аэродром в Энгельсе продолжает оставаться важным стратегическим объектом для России, поскольку именно там размещаются бомбардировщики, которые осуществляют ракетные удары по территории Украины.

Юсов подчеркнул, что аэродром в Энгельсе представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Европы.

"В определенной степени для Путина — это стратегический объект, поэтому передислокация оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это означает, что и в дальнейшем инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", — подчеркнул он.

Напомним, что утром 20 марта представители ГУР Минобороны сообщили, что действительно украинские БПЛА атаковали военный объект ВС РФ. Заверили, что удалось выполнить все поставленные задачи.

А росСМИ опубликовали новые рассказы свидетелей чрезвычайного происшествия. В частности, они утверждали, что слышали от двух до четырех взрывов. Взрывы были настолько мощными, что в квартирах дрожали стекла, — говорили граждане.