Захваченные в плен россияне могут пополнить ряды корпуса, их проверяют, — командир РДК (видео)

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что в подразделении ускорен рекрутинг в отношении бойцов ЧВК "Вагнер".

Каждый российский пленный, который готов присоединиться к освободительным подразделениям, проходит проверку. Об этом сообщил командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин (позывной White Rex) на пресс-конференции "Укринформа".

Любой пленный имеет возможность выбора. Он может воспользоваться программой обмена и вернуться в РФ, или оставаться в соответствующем пункте содержания. В том случае, если россиянин выражает желание оказаться в составе подразделения, проходит проверку.

"Если мы понимаем, что человек нам подходит, мы относимся к нему, как и к другим добровольцам", — заявил Никитин.

Никитин отметил, что будет ускорен процесс рекрутинга в отношении действующих и бывших бойцов ЧВК "Вагнер". Некоторые из них уже с лучшей стороны проявили себя в РДК.

"Любое наше подразделение после акций имеет серьезное пополнение добровольцами", — добавил он.

Бои в РФ и участие добровольцев

РДК, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон 12 марта организовали наступление в приграничных регионах РФ. Лозовая Рудка, которая расположена на территории Белгородской области полностью оказалась под контролем освободительных сил.

В населенном пункте Теткино Курской области продолжались стрелковые бои с регулярными российскими войсками. Жителей Белгородской и Курской областей РФ призвали выехать и дали время на эвакуацию.

Впоследствии бойцы "Русского добровольческого корпуса" пленили военных РФ в Белгородской области. В РДК посчитали количество российских пленных, в частности, их оказалось 25. Добровольцы пригласили губернатора региона Вячеслава Гладкова встретиться, пообщаться и забрать нескольких пленных.

Напомним, 19 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что ДРГ на границе с РФ остановлены и понесли потери. Он считает, что подразделения, которые пересекли границу, планировали устроить масштабный террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей.