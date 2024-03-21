ВС РФ начали оборудовать ФАБы самоликвидаторами: в чем их опасность, — Defense Express

По данным военных обозревателей, установка механизмов самоликвидации на фугасные авиабомбы может происходить параллельно с использованием стандартных контактных взрывателей. Такое нововведение противника представляет опасность и усложняет процесс обезвреживания бомб.

Российские военные дооснастили фугасные авиабомбы, которые применяются с универсальными модулям планирования и коррекции, самоликвидаторами или детонаторами отложенного действия, которые взрывают боеприпас, если он не сработал после контакта с поверхностью через определенное время. Об этом пишет издание Defense Express.

Так, украинский эксперт Сергей Бескрестнов предупреждает об опасности таких самоликвидаторов. Он отмечает, что по крайней мере один случай детонации ФАБ-500 с УМПК был зафиксирован около 15:00, хотя бомба приземлилась в 10:30, то есть прошло более 5 часов с момента удара до взрыва.

Обозреватели отмечают, что внедрение механизмов самоликвидации может быть связано с проблемой пологого контакта ФАБов с поверхностью, что иногда не позволяет им сработать.

"Со стороны Defense Express отметим, что добавление таких механизмов самоликвидации может быть связано с тем, что порой УМПК, возможно из-за пологого контракта с грунтом, не взрываются. В то же время все бомбы таких типов имеют возможность установки двух взрывателей — в носовой и хвостовой части", — говорится в материале обозревателей.

По мнению издания, это означает, что установка механизмов самоликвидации на фугасные авиабомбы может происходить параллельно с использованием стандартных контактных взрывателей. Такое нововведение противника действительно представляет опасность и усложняет процесс обезвреживания таких бомб, отмечают эксперты.

"Таймеры на взрывчатке — только в кино", — добавили обозреватели.

Однако стоит отметить, что качество изготовления УМПК иногда приводит к тому, что они сбрасываются еще на оккупированной территории, подчеркнули в издании.

Напомним, 20 мая немецкий таблоид Bild проанализировало кадры из села Козинка (Белгородская область, РФ) на границе с Украиной и пришло к выводу, что именно российская авиация уничтожает населенный пункт, применяя авиабомбы ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков.

Ранее, 10 марта, аналитики американского Института изучения войны (ISW) указывали, что Кремль стремится к развертыванию массового производства улучшенных управляемых авиабомб с целью расширения их применения на всей протяженности фронта в Украине. Эксперты отмечают, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб ФАБ советских времен.