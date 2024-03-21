"Солдаты гибнут": в НАТО объяснили, почему мобилизация важнее новых танков (видео)

По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, важны не технические средства, а люди, поддержка всего общества.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине нужна не только новая техника, но и мобилизация. Об этом он сообщил во время Киевского форума по безопасности.

По его словам, война касается каждого. Кроме этого, в первую очередь важны люди, а не новые гранаты или танки. Бауэр отметил, что Украине нужны новые солдаты, поскольку "солдаты погибают, получают ранения". Поэтому речь идет о призыве в армию, и все обсуждаемые аспекты для НАТО являются важной и сложной проблемой.

"Речь идет не только о технических средствах, речь идет о людях, поддержке всего общества", — сказал Роб Бауэр.

Он рассказал, что речь идет не только о словах и действиях начальника Генштаба, но и об ответственности всей страны. Демократия имеет свои недостатки, поскольку нужно убеждать людей. Однако глава военного комитета НАТО отметил, что видит изменения, которые происходят. Он добавил, что нужно работать всем вместе — и военным, и политикам.

Напомним, заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что новый законопроект о мобилизации может позволить призыв осужденных лиц. Она подчеркнула, что такие граждане будут разделены на две категории.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине не нужно призывать аж 500 тысяч человек. Он отметил, что цифра корректируется с учетом ротации и вооружения, которое предоставляют западные партнеры.