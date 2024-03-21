"Вы адаптировались и дали отпор": в НАТО отказались называть Украину жертвой (видео)

Украинцы сумели в корне изменить многие аспекты современной войны, сочетая окопы и артиллерию в духе Первой мировой войны и беспилотники и искусственный интеллект XXI века, отметил нидерландский адмирал Роб Бауэр.

Украину нельзя назвать "жертвой", поскольку такое утверждение — неуважение к успешным усилиям украинского народа. Нидерландский адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, выступил с соответствующим заявлением на Киевском форуме по безопасности.

Украина испытывает невероятные страдания. Государство теряет людей и то, чего никогда нельзя будет заменить.

"Все же назвать вас жертвой, означало бы не отдать должное вашей неисчерпаемой силе", — пояснил он.

Роб Бауэр отметил, что Украина продемонстрировала историческую стойкость. Несмотря на все страдания, все разрушения, государство остается суверенным, а общество единым. Адмирал заявил, что весь мир видит силу украинского народа.

"Вы адаптировались и дали отпор", — добавил председатель Военного комитета НАТО.

Украинский народ и украинские вооруженные силы, как отметил Бауэр, обороняются таким образом, которого еще никогда не видел мир. Украинцы сумели в корне изменить многие аспекты современной войны, столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерии Первой Мировой войны с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта XXI века.

Визит главы военного комитета НАТО в Киев

Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, прибыл в украинскую столицу 21 марта. Во время выступления на Киевском форуме по безопасности он сделал определенные заявления. С ним встретился глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Среди ряда обсуждаемых тем стали ожидания от предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Адмирал отметил, что Украине нужна не только новая техника, но и мобилизация. По его словам, война касается каждого. Кроме этого, в первую очередь важны люди, а не новые гранаты или танки. Бауэр отметил, что Украине нужны новые бойцы, поскольку "солдаты погибают, получают ранения". Поэтому речь идет о призыве в армию, и все обсуждаемые аспекты для НАТО являются важной и сложной проблемой.

Напомним, 21 марта издание SEMAFOR сообщило, что НАТО может взять на себя часть обязательств США в вопросе помощи Украине. Подобный вариант обсуждается на случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США.