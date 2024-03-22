На задержанного ТЦК львовского волонтера завели дело за уклонение от призыва: подробности

В ТЦК заявили, что Кирилл Таран не явился по повестке на прохождение военно-врачебной комиссии и не сообщил причины неявки. Мужчина обвинения отвергает и считает сообщение ТЦК давлением на себя и правоохранительные органы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против волонтера Кирилла Тарана, которого силой задержали работники ТЦК во Львове 15 марта. Мужчину обвиняют в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Запад" и сообщении Львовского областного ТЦК и СП в четверг, 21 марта.

Там рассказали, что 17 марта в присутствии адвокатов Тарану вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта. Впрочем, в определенный законом срок мужчина не явился.

"Господин Таран не явился 20 марта по повестке на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил", — заявили в ОК "Юг".

Фото: скриншот

Таран ситуацию прокомментировал в соцсети Instagram. Он сообщил, что с 15 по 17 марта находился с телесными повреждениями без сменной одежды и средств гигиены в РТЦК и СП и в дальнейшем в Воинской части, где ему не оказали надлежащей медицинской помощи. После того, как ситуация с его задержанием получила огласку в СМИ, мужчину уволили. По словам Тарана, 17 марта он обратился в медучреждение, после чего ему назначили лечение.

Мужчина утверждает, что сообщил об уважительной причине своей неявки в Шевченковский РТЦК и СП через адвокатов.

Фото: скриншот

"Считаю, пост на Facebook странице Львовского областного ТЦК и СП давлением на меня и правоохранительные органы, которые проводят расследование по моему заявлению, о нанесенных мне телесных повреждений работниками Шевченковского РТЦК и СП и вводят в заблуждение общество и освещают меня в негативном ракурсе. Обращаю внимание, что жертвой указанных незаконных действий работников Шевченковского РТЦК и СП являюсь я и это подтверждается имеющимися медицинскими заключениями, показаниями свидетелей и видеоматериалами, а также поданными заявлениями в правоохранительные органы, которые осуществляют проверку данного факта", — написал Таран.

В заметке в подтверждение своих слов Таран прикрепил сканы соответствующих документов.

Избиение и задержание волонтера сотрудниками ТЦК: что известно

15 марта представители ТЦК и СП во Львове схватили посреди улицы и силой затолкали в бус волонтера Кирилла Тарана. Видео задержания мужчины показала его жена Виолетта Таран. При этом вручения повестки не было. По словам женщины, мужчину избивали, порвали личные вещи, разбили очки и телефон. Таран отказался проходить ВВК из-за проблем со здоровьем.

Фактом жесткого задержания призывника был возмущен Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что после совещания с областным ТЦК решили, что Кирилл Таран должен повторно пройти ВВК.

Руководитель Львовского областного ТЦК Артур Ниязов в комментарии изданию ZAXID.NET сообщил, что по факту задержания и возможного избиения волонтера 18 марта проведут служебное расследование. Военкомат обещает привлечь виновных к ответственности, других подробностей по ситуации Ниязов не предоставил.