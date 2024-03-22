"Самая масштабная атака на энергетику": в ряде областей Украины пропал свет, детали (фото)

Россияне попытались вызвать масштабный сбой в работе украинской энергосистемы. В ряде городов произошло попадание и повреждение в объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Из-за массированных ракетных ударов в некоторых регионах введены аварийные отключения света.

Ночью 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали украинскую энергетику. По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака за последнее время. Об этом он написал в своем Facebook.

"Сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны", — сказал Герман Галущенко.

По его словам, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также из-за атаки врага была обесточена одна из линий электропередачи, которая питает ЗАЭС.

Также наблюдаются перебои со светом в части областей. Однако энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Врагу нас не запугать и не сломать. Мы доказали это в прошлом году, докажем и сейчас", — подчеркнул он.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

"Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК", — говорится в сообщении.

После окончания обстрелов работники предприятия оперативно приступили к устранению последствий атаки и восстановлению работы поврежденного оборудования.

Атака на Харьковскую область

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации совершили более 14 ударов по объектам энергетики в регионе, в результате Харьков остался почти без света.

"Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", — сказал Олег Синегубов.

Председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский рассказал, что в громаде возможны аварийные обесточивания.

"Стараемся избежать отключений тепла и воды. Критическая инфраструктура и больницы обеспечены аварийными источниками питания", — сказал он.

Атака на Сумскую область

По информации Сумской ОГА, в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов временно введены графики аварийных отключений из-за российской атаки.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Атака на Кировоградскую область

По сообщению Знаменского РЭС, аварийное отключение произошло в селе Богдановка Кировоградской области. Также дополнительно произошли аварийные отключения части поселка Знаменка, Субботцы и части города Знаменка.

По информации "Суспільного", также нет электричества в ряде микрорайонов Кропивницкого.

Атака на Днепропетровскую область

Руководитель Совета обороны Кривого Рока Александр Вилкул заявил, что в городе введены графики аварийных отключений.

"Введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы", — сказал Вилкул.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах были повреждены энергетические объекты.

"Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", — сказал он.

Также по сообщению журналистов, в некоторых районах Днепра отсутствует свет.

В частности, обесточены часть Павлограда и Каменского Днепропетровской области.

Атака на Хмельницкую область

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин сообщил, что в регионе повреждены объекты инфраструктуры.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских", — сказал он.

Городской голова Шепетовки Виталий Бузиль отметил, что ремонтные бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

"Есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают над восстановлением электро и водоснабжения. Жертв нет", — сказал он.

Атака на Винницкую область

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что в области произошли попадания в объект критической инфраструктуры.

Атака на Львовскую область

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что БПЛА атаковал объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные", — сказал он.

Атака на ЗАЭС

В "Энергоатоме" сообщили, что во время ракетной атаки в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", — говорится в сообщении.

Эту линию недавно отремонтировали, поскольку она не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате вражеских обстрелов.

"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — сказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, утром 22 марта российские военные осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы прогремели в ряде мирных городов, зафиксированы повреждения и есть жертвы.

В ВС Польши сообщили, что в стране подняли в воздух авиацию из-за ночной ракетной атаки ВС РФ по мирным городам Украины. В частности, ночью в небе наблюдалась активность дальней авиации РФ — Ту-95, Ту-22 и МИГ-31.