В селах могут мобилизовать больше мужчин, чем в городах: в ТЦК развенчали миф (видео)

По словам представителя Полтавского территориального центра комплектования Романа Истомина, из-за разной плотности населения людям может казаться, что в маленьких населенных пунктах служить отправляют больше людей.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет могут отправить служить. Время от времени появляется информация, что в селах гражданам якобы чаще вручают повестки, нежели в больших городах. Это во время брифинга прокомментировал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин.

По его словам, слухи о неравноправном призыве не соответствуют действительности, ведь в ТЦК и СП не ставят перед собой цель мобилизовать именно жителей небольших населенных пунктов.

В то же время, пока что предоставить статистику того, какой процент мобилизованных в городах и селах, там не готовы.

"У нас есть Полтавский городской ТЦК, который работает исключительно в пределах Полтавской громады. Я могу объяснить этот факт: когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин — это уже гораздо ощутимее, чем когда в городе мобилизуют 100 мужчин. Кроме того, в селе информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", — заявил Роман Истомин.

Отдельно представитель ТЦК и СП высказался о деятельности ряда блогеров и адвокатов, которые распространяют ложную информацию про его работу. Такие люди умеют разговаривать так, как им это выгодно.

В основном они размещают свои ролики в социальной сети TikTok и на YouTube, после просмотра которых люди начинают конфликтовать с военнослужащими.

"Когда обычный военнослужащий ТЦК, который прошел бои, у которого есть контузии, у которого есть сейчас задача осуществлять мероприятия оповещения, подходит к гражданину и просит показать документы, в ответ слышит, что он не должен, что ТЦК — это частная структура, что ему все равно, потому что так сказали в TikTok или YouTube. И здесь военнослужащий не должен допустить конфликт, это основное", — подытожил Роман Истомин.

Напомним, 22 марта сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал область, где не было скандалов с мобилизацией. По словам омбудсмена, в Украине есть только один регион, где не было зафиксировано случаев, когда представители ТЦК применяют по отношению к мужчинам силу.