"Ни одного избиения": Лубинец назвал область, где не было скандалов с мобилизацией

По словам омбудсмена, в Украине есть только один регион, где не было зафиксировано случаев, когда представители ТЦК применяют по отношению к мужчинам силу.

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За все время полномасштабной войны в Черниговской области не было публичных нарушений прав человека со стороны сотрудников Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет "Суспільне".

Сообщается, что в ходе своего визита в Чернигов Лубинец указал на то, что регион не фигурировал ни в одном публичном скандале, связанным с мобилизацией.

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"Мы не увидели ни одного избиения, не затягивают силой в какой-то автомобиль, никто не выскакивает из помещений, никто не умирает в помещениях. Это я вам говорю реальные случаи", — отметил омбудсмен.

При этом Лубинец указал на то, что в других областях фиксируются случаи избиения военнообязанных представителями ТЦК. По его словам, после подобных инцидентов всегда приезжает мониторинговая проверка и открывается дисциплинарное, уголовное производство.

"Нам нужно внедрять мобилизационные процессы, но не нарушая законодательство. Как показывает практика на территории Черниговской области, вы можете это делать, за что отдельно я вам спасибо", — сказал Лубинец.

Напомним, правоохранительные органы возбудили уголовное дело против волонтера Кирилла Тарана, которого силой задержали работники ТЦК во Львове 15 марта. Мужчину обвиняют в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Также сообщалось, что 21 марта в Нововолынске Волынской области мужчина напал на представителей ТЦК и СП, которые пришли к нему домой для уточнения обстоятельств неприбытия по повестке.