17-летним парням будут вручать повестки в Украине: в ТЦК назвали причины

Украинские парни в год достижения 17-летнего возраста должны явиться в ТЦК и СП. Проигнорировать вызов можно только при наличии уважительных причин.

В Украине 17-летним парням начали выписывать повестки для приписки. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

"На призывных участках ТЦК и СП Одесской области продолжается приписка юношей 2007 года рождения", — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, мужчины в год достижения 17 лет должны прибыть в ТЦК и СП. В частности, тем лицам, которым вручили повестки для приписки, нужно лично прибыть на призывные участки районных ТЦК по месту жительства. В общем приписке подлежат мужчины, проживающие на территории Одесского района или города.

В ТЦК отметили, что в повестке также указан перечень документов, которые ребята должны подать на призывные участки.

"Обращаем внимание, что юноши должны прибыть на участки в срок, указанный в повестке. Если допризывник не может прибыть на участок в указанное время, на то должны быть уважительные причины", — отметили в военкомате.

В свою очередь приписная кампания необходима для постановки ребят на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных и пригодных к прохождению военной службы, и для установления их личных качеств, специальности и уровня образования.

Зато удостоверение о приписке к призывному участку выдается тем, кто приписан к нему, и кого определено годным или временно непригодным к военной службе, или таким, кто нуждается в лечении.

Напомним, 20 марта нардеп от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко рассказал, что в Раде могут разрешить подавать уклонистов от мобилизации в розыск. Также планируют увеличить штрафы и административную ответственность.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не нужно мобилизовать 500 тысяч мужчин. По его словам, количество может быть меньше.