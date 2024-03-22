Количество пострадавших в результате удара РФ в Запорожье возросло до 25 человек, — МВД (фото, видео)

В результате российского обстрела погибла 9-летняя девочка и еще два человека. Спасатели и в дальнейшем разбирают завалы.

По состоянию на 17:00 22 марта в Запорожье известно о 25 пострадавших и трех погибших людях. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

В результате российского обстрела погибла 9-летняя девочка. Среди раненых — полицейский.

Руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram ранее сообщал о том, что погибли девочка и ее отец. Они получили смертельные ранения от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС.

Обстрел Запорожья и области 22 марта

Утром 22 марта враг совершил по Запорожью и Запорожскому району 12 ракетных ударов. В результате атаки было разрушено семь домов, 35 повреждено.

Также четыре авиаудара пришлись по населенным пунктам Малая Токмачка, Роботино и Левадное. Тогда как 40 дронов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. Кроме этого, по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Малиновки, Роботино, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска осуществлен 271 артудар.

В городе, по информации ГСЧС, продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ. Спасатели разбирают завалы, помогают коммунальным службам, которые работают над восстановлением транспортного сообщения. К проведению работ по демонтажу разрушенных конструкций привлекли автокраны и тягачи.

Напомним, ученый 22 марта рассказал об ударе войск РФ по ДнепроГЭС. Угрозы затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет, считает директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк.