"Догорает": FPV-дрон президентской бригады уничтожил российский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Украинские бойцы рассказали, что комплекс предназначен для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах, однако с летевшим в него БПЛА ему не удалось справиться.

Операторы БПЛА 20-й ОБСН президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Видео с кадрами попадания в ЗРК были размещены в телеграм-канале президентской бригады.

В контексте того, что Украина наращивает удары беспилотников по тыловым районам РФ — каждая зенитная система становится еще более значимой целью, поскольку их возможная передислокация в тыл создает все больший дефицит и все больше "окон" для свободных действий Сил обороны Украины.

Бойцы 20-го батальона специального назначения (ОБСН) пояснили, что "Стрела-10", предназначенная для наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах, "с нашей воздушной целью не справилась и теперь догорает в посадке на юго-востоке".

"Работают "Химеры" 20-й ОБСН президентской бригады", — резюмировали украинские защитники.

ЗРК "Стрела-10" — что известно

Еще советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он принят на вооружение в 1976 году.

С тех пор было проведено несколько модификаций ЗРК. Подобный комплекс противник использует для наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах.

Комплексы 9К35 "Стрела-10" есть также на вооружении Сухопутных войск ВСУ. В частности, украинские военные применяли "Стрела-10" для борьбы с российскими разведывательными БПЛА. Первый захваченный в качестве трофея после начала широкомасштабного вторжения РФ вражеский комплекс "Стрела-10" украинские защитники получили в марте 2022 года.

Напомним, Фокус писал, что Россия на весь мир хвасталась своей революционной огнеметной системой ТОС-2. Но на самом деле, как свидетельствует военный обозреватель Александр Коваленко, получился очередной провал, несовместимый с реальностью.