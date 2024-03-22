"Советским истребителям не хватает дальности": F-16 помогут Украине бороться с КАБами, — Forbes

ВКС России применяют новую стратегию при наступлении — перед штурмом россияне развертывают КАБы против украинских позиций и приступают к артиллерийским обстрелам, а затем осуществляют атаки со своих бомбардировщиков.

Современные истребители F-16, которые ВСУ вскоре получит, должны уничтожить российские бомбардировщики, даже если это опасно, поскольку именно эти самолеты несут управляемые авиабомбы, разрушающие оборонные позиции украинских бойцов. Об этом в своей колонке на Forbes пишет эксперт Дэвид Акс.

Как отмечает колумнист, управляемые планирующие бомбы с выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения, возможно, "станут самым решающим оружием" на 25-м месяце полномасштабной войны России в Украине.

"Возможно, более решительным, чем ударные дроны. Возможно, даже в большей степени, чем традиционный король битвы — артиллерия", — подчеркивает журналист.

Факторы, мешающие ВСУ справиться с КАБами

По мнению Акса, в настоящее время Украина мало что может сделать, чтобы дать отпор.

"Ее лучшие зенитно-ракетные комплексы и пусковые установки находятся в отчаянном дефиците. Ее бывшим советским истребителям не хватает дальности для поражения планирующих бомбардировщиков. А европейские F-16, которые могли бы дать украинцам шанс на победу, еще не прибыли", — сокрушается журналист.

Сбрасывая сотню и более планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 40 миль, истребители-бомбардировщики, ВКС России систематически разрушают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии, хотя и ценой больших затрат.

Кроме того, КАБы стали основной причиной того, что украинские войска в Авдеевке в конце концов отступили после жестоких боев.

"В разгар боев за Авдеевку в середине февраля российские ВВС всего за два дня сбросили 250 КАБов", — уточняет колумнист.

И приводит слова Егора Шугара, бойца 3-й Отдельной штурмовой бригады, прикрывавшей отход авдеевского гарнизона.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию", — написал Егор Шугар в соцсети Х.

Еще одна ключевая причина, по словам эксперта, заключается в том, что пророссийские республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине, начиная с октября, лишив украинские силы жизненно важных боеприпасов.

Стратегия российских ВВС

Как подчеркивает Институт изучения войны (ISW), кампания планирующих бомбардировок, которую предпринимают Военно-космические силы РФ, стала стандартной практикой при попытке российских оккупантов занять какую-либо территорию или населенный пункт.

"Перед штурмом россияне развертывают управляемые авиабомбы КАБ против украинских позиций и приступают к артиллерийским подготовительным обстрелам. Причем они носят последовательный и частый характер", — пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

По мнению Акса, российские специалисты доработали конструкцию КАБ, увеличив дальность полета с 25 до 40 миль. В сочетании со сбросом бомб с воздуха, артиллерийскими ударами и применением беспилотников эти атаки оказываются весьма тяжелыми для украинских войск, испытывающих недостаток боеприпасов.

Что можно сделать

Журналист замечает, что десятки МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 50 или 60 миль с помощью радаров №019, №001 или №010 и поражать их на расстоянии примерно половины этого расстояния ракетами Р-27. Однако очень часто для этого им нужно пересечь линию фронта, чтобы вступить в бой с российскими самолетами, вооруженными КАБами, что украинские пилоты обычно не делают.

"И не зря. Украинским бойцам не хватает радиоэлектронных помех. Летая вблизи российских позиций или внутри них, они чрезвычайно уязвимы для российской ПВО", — поясняет колумнист.

Он добавляет, что 50-60 самолетов Lockheed Martin F-16, которые Украина собирается получить из Дании, Нидерландов и Норвегии, могут дать украинскому командованию новые возможности.

Фото: U.S. Army

"Оснащенные системой самозащиты AN/ALQ-213, которая объединяет датчики, блоки помех и средства противодействия для защиты самолета от ракет, F-16 могут безопасно летать ближе к линии фронта или даже над ней", — объясняет журналист.

Обнаружив цели на расстоянии до 70 миль с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могли бы запускать ракеты AIM-120 с расстояния 57 миль — достаточно далеко, чтобы поразить планирующие бомбардировщики, не углубляясь вглубь территории России.

"Возможно, самое главное то, что AIM-120 — это ракета типа "выстрелил и забыл" с собственным крошечным радаром. Пилот может уйти сразу после выстрела. Р-27ЭР — это, напротив, полуактивная ракета. Пилот должен освещать цель собственным радаром на протяжении всего полета Р-27. Это подвергает его опасности ответного огня", — акцентирует внимание эксперт на ключевых моментах.

Если украинское командование действительно осознает опасность, которую российские КАБы представляют для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские "Сушки" с помощью смертоносных планирующих бомб.

"Проблема, создаваемая широким использованием КАБов, скорее всего, сохранится, и решение может быть достигнуто только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны Patriot и F-16, оснащенных современными системами противовоздушной обороны "воздух — воздух", — подчеркивает Frontelligence Insight, словами которых Акс подытоживает свой материал.

Напомним, Фокус писал, что в октябре 2023 года обозреватели Defence One рассказали о том, что существует по меньшей мере 14 различных версий истребителей F-35 Lightning II. Это произошло из-за того, что в 1990-х годах Пентагон принял решение о создании самолета, однако не определился с его конструкцией.