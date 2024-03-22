Атака состоялась во всех плоскостях: РФ хотела оставить без света половину Украины, — эксперт

Как рассказал аналитик Александр Харченко, россияне хотели разделить энергосистему Украины на несколько частей и таким образом спровоцировать блэкаут.

Российские войска хотели оставить половину Украины без света во время атаки на энергетическую инфраструктуру 22 марта. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

По его словам, ВС РФ провели комбинированную атаку и хорошо продуманную атаку. Ее планировали давно. Оккупанты собирали детальную информацию о каждом объекте, который хотели поразить.

Харченко сказал, что россияне хотели разделить энергосистему Украины на несколько частей и таким образом спровоцировать блэкаут.

"Операция была очень тщательно спланирована для того, чтобы разделить украинскую энергосистему на несколько кусков и таким образом спровоцировать блэкаут как минимум на половине территории Украины, а в идеальном варианте для них — на всей территории Украины", — сказал Харченко.

Эксперт отметил, что атака состоялась на всех плоскостях. Так, кроме физической атаки россияне одновременно провели кибератаку. Так, оккупанты атаковали высоковольтные сети "Укрэнерго", но они просчитали отдельные важные подстанции облэнерго

"Но сейчас можно смело сказать, что им это не удалось, им не удалось раздробить энергосистему, им не удалось добиться блекаута и уже не удастся", — отметил Харченко.

Также эксперт заявил, что Украине надо бороться с фейками, которые сейчас вбрасываются относительно ситуации на "Днепровской ГЭС" или отключений света в Харькове. Так, сейчас идет оценка полноценных последствий. Тяжело говорить обо всех пораженных или частично пораженных объектах.

"Но уже понятно, что питание в большинстве случаев дастся восстановить в течение сегодняшнего дня — работа уже идет. Точно сказать о глобальном последствии можно будет скорее где-то вечером", — сказал Харченко.

Напомним, Фокус сообщал, что после атаки ВС РФ 22 марта самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов. На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна производить электричество. Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему. Он заявил, что россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.